«Perdón, ya cogí otro amor. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh. Él juega en otra liga y por eso está con, uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh», reza la canción que inventaron en el programa, la cual lleva la misma tonalidad que la canción de Shakira. «Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas», dice otra parte de la letra.

