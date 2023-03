Aunque ahora su historia de amor se convirtió en un cuento de terror, hubo una época en la que Gerard Piqué y Shakira fueron muy felices. El ex futbolista y la cantante duraron más de 11 años en una relación sentimental y juntos le dieron la bienvenida a sus dos hijos: Sasha y Milan.

Ambos se admiraban el uno al otro; mientras que la colombiana era una fiel seguidora del futbol y del equipo en el que jugaba su pareja, el español disfrutaba de la música de Shakira e incluso la escuchaba frecuentemente; sin embargo, uno de sus temas musicales en específico era el favorito de Piqué, ¿te imaginas cuál?

La canción de Shakira que era la favorita de Gerard Piqué

Olvidemos Monotonía, Te Felicito, TQG y Music Session #53; Shakira tuvo varios éxitos inolvidables en la década de los 90 y principios de los años 2000, como Antología, Inevitable, Ciega, sordomuda, Ojos así y Dónde estás corazón, pero hace algunos años, en una entrevista, Piqué reveló que la canción que más le gusta de Shakira es Inevitable.

"¿Qué es lo que suena en tu vida?”, le preguntaron, a lo que Piqué respondió: “Música de Shaki”, para posteriormente revelar el nombre de su tema favorito.

“Ya tiene años pero es una de sus mejores. Además en su canción dice que no entiende de fútbol y creo que ahora le entiende”.

Si no recuerdas la letra de la canción, aquel verso dice: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, y no entiendo de fútbol”.