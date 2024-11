Kayla Nicole, ex de Travis Kelce rompe el silencio sobre Taylor Swift

Kyla Nicole, ex novia de Travis Kelce rompió el silencio sobre Taylor Siwft y ha lamentado la lejanía que tiene ahora con sus viejas amigas, las demás esposas de los Chiefs

Luego de que Kayla y Travis atravesaran una ruptura sumamente traumática para la modelo por el hate que recibió por parte de los swifties, la influencer ha decidido romper el silencio sobre lo desafortunada que ha sido la relación con Taylor Swift ya que no sólo recibió bullying en redes sociales, sino que ha perdido vínculos importantes con sus amigas, las otras esposas de los jugadores de los Chiefs.

El pasado 8 de noviembre, Kayla Nicole habló para Radar Online donde explicó que desde que Taylor Swift apareció en la vida de Travis Kelce, la cercanía que construyó con las personas que rodean al 87 de los Jefes se ha desvanecido completamente, incluso fue dama de honor del matrimonio de Patrick Mahomes y Brittany Mahomes, sin embargo, quienes para ella fueron como una familia hoy han decidido ser más cercanas a Taylor Swift.

También aseguró que desde hace tiempo no habla con Travis Kelce porque alguien no lo permite, aunque no detalló quién es ese alguien, algunos medios de comunicación y usuarios de Internet aseguran que se trata de la misma Taylor Swift.

Kayla Nicole lamenta ya no formar parte activa del circulo que construyó con las esposas de los Chiefs de Kansas, sin embargo, está consciente de que la influencia de Taylor Swift ha sido una de las principales razones por las que su vida social ha cambiado radicalmente.

Cabe recordar que Kayla Nicole y Travis Kelce tuvieron una relación de poco más de 5 años, de 2017 cuando se conocieron a través de redes sociales a 2022 cuando anunciaron su separación. Tan sólo unos meses después, en 2023, Travis Kelce y Taylor Swift confirmarían su romance en septiembre cuando la de Pensilvania alentaba al ala cerrada de los Jefes desde el palco de invitados.