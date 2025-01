Justin Baldoni prepara una segunda demanda por $250 millones de dólares

Las tensiones por las demandas entre Justin Baldoni y Blake Lively no parecen estar cerca de calmarse. Ahora tras las acusaciones de acoso en el set de It Ends With Us, Baldoni está demandando al New York Times por 250 millones de dólares. Ya que, según el actor, dicho medio lo difamó al publicar un artículo que lo pinta como el villano de la historia y líder de una campaña de desprestigio contra Lively.

En la demanda, Baldoni y su equipo aseguran que el Times manipuló mensajes y sacó información de contexto para apoyar lo que llaman “una falsa narrativa”. Uno de los sucesos que causaron más revuelo fue cuando se publicó que Baldoni entró sin permiso al tráiler de maquillaje de Lively, incluso cuando estaba amamantando. Pero él presentó mensajes de texto donde ella supuestamente lo invitaba a pasar. En los cuales supuestamente se lee la siguiente interacción:

Blake Lively: “Estoy usando un extractor de leche en mi remolque por si quieres practicar nuestras líneas”.

Justin Baldoni: “Entendido. Comeré con el equipo y me dirigiré hacia allá”.

Su abogado, Bryan Freedman, no se quedó callado y también acusó al medio de “apoyar una campaña cruel” contra Baldoni, impulsada, según él, por Lively y su equipo para mejorar su imagen pública. También amenazó con llevar a tribunales a quienes, “intentaron destruir la carrera de su cliente”.

Por su parte, el Times defendió su reportaje, asegurando que todo está basado en documentos reales y fueron revisados hasta el último detalle. Mientras tanto, Lively no ha comentado algo al respecto de esta nueva demanda, pero ella continúa con su propia demanda, en la que alega que Baldoni intentó manipular las redes sociales y la prensa para arruinarla después de que ella lo acusara de acoso y comportamiento inapropiado en el set.

Si algo es seguro, es que esto está lejos de terminar y parece que la batalla legal apenas comienza. Entre demandas y contrademandas, ambas celebridades siguen defendiendo sus posturas, y no hay claridad ni certeza de cómo terminará este escándalo.