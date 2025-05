JLo le da un apasionado beso a otra mujer

Si alguien sabe dar un show, sin duda es la cantante de 55 años, quien fue la encargada de ser la host de los Video Music Awards 2025. Desde que salió al escenario, JLo dejó boquiabiertos a los invitados y espectadores con una presentación de 6 minutos en la cual bailó un mashup de 23 hits de la música pop este año.

Pero este no fue el momento más viral de la intérprete de “On the Floor”, ya que a meses de su divorcio con Ben Affleck, ella demostró que aún tiene mucho amor que dar. Porque a media presentación, se besó con tres personas y una de ellas era mujer.

Lo que sorprendió a millones de personas y sin duda JLo hizo lo que mejor sabe hacer, romper el internet. Poco después de que se transmitiera el apasionado beso, las redes se inundaron de comentarios aplaudiendo a la cantante y haciendo énfasis en la gran artista que es. ¿Ustedes qué opinan, un show arriesgado o una indirecta de que JLo está abierta a explorar su sexualidad?