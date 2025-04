Habrá un reboot de “El Guardaespaldas”

Si hay una película que marcó un antes y después en el cine, sin duda es “El Guardaespaldas”, protagonizada por la icónica Whitney Houston y el legendario Kevin Costner. No solo nos dieron una gran historia de amor, también nos dejaron con una de las canciones de amor más importantes de todos los tiempos “I Will Always Love You”.

Ahora, la película regresa con un reboot muy sorpresivo para los fans. Ya que en una entrevista reciente con Deadline, los copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Mike De Luca y Pam Abdy, confirmaron que este reboot es inminente.

Cabe mencionar que de momento aún no se ha dado a conocer fechas de grabación o un posible cast, pero sí se reveló que el director encargado será Sam Wrench, quien dirigió la película Taylor Swift: The Eras Tour. En cuanto al guion, la tarea recae sobre Jonathan A. Abrams, quien escribió el guion de Juror No. 2.