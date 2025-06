“Fui un muñeco de pruebas del #MeToo”: Johnny Depp habla del dolor que le dejó el juicio contra Amber Heard

Si hubo una ruptura que sacudió Hollywood, fue la de Johnny Depp y Amber Heard. Más allá de su relación sentimental, lo que destacó fue la tormenta mediática que los rodeó después de las acusaciones cruzadas de violencia doméstica.

Durante meses, el juicio acaparó titulares, dividió opiniones y puso sobre la mesa temas como el abuso, la credibilidad, el poder y la exposición pública.

Y aunque ya pasó tiempo desde que se resolvió legalmente el caso, tanto Depp como Heard han optado por el silencio... hasta ahora.

Johnny Depp habla sobre el juicio con Amber Heard y cómo lo marcó el movimiento #MeToo

En una entrevista reciente, Johnny Depp rompió el silencio sobre todo lo que vivió tras ser una de las figuras señaladas durante el auge del movimiento #MeToo.

“Fui un muñeco de pruebas del movimiento #MeToo”, confesó. “Les diré lo que me duele. Hay gente, y pienso en tres, que me trató mal. Esas personas estaban en las fiestas de mis hijos. Los cargaban en el aire. Y, miren, entiendo a quienes no pudieron defenderme, porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta, añadió” dijo el actor.

Aunque el actor no reveló la identidad de estas tres personas, personas en redes han hecho sus teorías y varios fans del actor han salido a aplaudir la sinceridad que tuvo para hablar al respecto.