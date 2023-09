Un psicólogo analizó a Albert Rodríguez mediante los mensajes de texto que intercambió con Rosa Peral

El cuerpo en llamas continúa siendo uno de los contenidos de Netflix más vistos del momento. La trama está basada en el Crímen de la Guardia Urbana, protagonizado por Rosa Peral y Albert López, dos policías que llevaron su “amor” a un crímen pasional. Los autores del asesinato de Pedro Rodríguez fueron sentenciados a 25 y 20 años de prisión, respectivamente, después de haber matado a la expareja de Peral. Fue la madrugada del 1 de mayo de 2017 cuando los acusados asesinaron a Pedro y posteriormente metieron el cadáver del hombre en el maletero de su automóvil para trasladarlo al Pantano de Foix, donde finalmene fue incinerado por ambos.

Aunque han pasado varios años desde que se dio a conocer el caso, alguno detalles continúan saliendo a la luz, como por ejemplo, los mensajes que le envió Albert a Rosa antes y después de terminar con la vida de Pedro.

Filtran los mensajes que le envió Albert López a Rosa Peral después de matar a Pedro

Cuando Albert se enteró de la relación romántica de Rosa Peral y Pedro Rodríguez, dejó ver su furia a través de unos mensajes de texto que le envió a la sentenciada:

“Eres una mentirosa y una falsa y no tienes cojones de decir la verdad. Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré. Eres una rata traidora. Por suerte, tu cara no miente. Nunca más iremos de patrulla, ni nada, olvídalo”, le escribió Albert a Rosa antes de cometer el crímen.

Sin embargo, el tono del homicida cambió después de que junto con Rosa Peral, matara a Pedro: “Me avergüenza cómo fui al perderte, he llorado tanto... Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar”, se lee en el mensaje.

De acuerdo a lo que reveló un psicólogo en el programa “La Sexta”, lo que Albert busca es “ir de amante víctima que quiere dar pena para poder volver con ella”, aunque al principio lo único que buscaba era llamar su atención con un lenguaje violento.