Ezra Miller reaparece con vestido en alfombra roja y desata controversia en redes

En el mundo del entretenimiento, los cambios de look no solo son comunes, sino que muchas veces se vuelven tema de conversación. Hay cortes bob que inspiran a miles y melenas platinadas que marcan tendencias. Pero no todos los cambios de look son tan bien recibidos como otros.

Ezra Miller regresa a los reflectores con un look inesperado (y muchas preguntas sin resolver)

Eso fue justo lo que pasó con Ezra Miller y su inesperada reaparición pública en el festival Filming Italy 2025. Después de años envuelto en controversias y prácticamente desaparecido del ojo público, el actor volvió a pisar una alfombra roja y lo hizo con un look que rápidamente se volvió viral: un vestido blanco con rayas azules, el cabello largo y un broche de sandía como accesorio.

Getty Images

Evidentemente las reacciones no se hicieron esperar, mientras hubo quienes aplaudieron su estilo libre y lo reconocieron como un gesto que rompe con las normas de género, otros volvieron cuestionar su salud mental. Y es que no podemos ignorar que Ezra Miller ha tenido una de las caídas del estrellato más estrepitosas en Hollywood en los últimos años.

Recordemos que al inicio de su carrera él era una de las rising stars más prometedoras del cine. Con papeles importantes en películas como Fantastic Beasts y The Flash, su carrera parecía imparable. Pero luego vinieron los escándalos. Desde agresiones físicas en Hawái hasta acusaciones de abuso sexual y conducta errática, el actor comenzó a acaparar titulares por las razones equivocadas.

Aunque por un tiempo Ezra prefirió mantenerse en silencio, su reaparición en Italia, con un estilo tan único y deliberadamente disruptivo, plantea muchas preguntas. Entre las cuales predomina el cuestionamiento sobre su posible regreso a Hollywood, a lo que él respondió que es una posibilidad tentativa. ¿Tú qué opinas, te gustaría verlo de nuevo en la gran pantalla?