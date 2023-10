¿De qué trata Everything Now y por qué es un grito a la salud mental y física? Todo lo que debes saber sobre el estreno de Netflix

Los trastornos alimenticios, como la bulimia y la anorexia, han sido la temática principal de diferentes películas a través del tiempo, tal es el caso de Hasta el hueso, protagonizada por Lily Collins. Una serie relacionada con este tema está por sumarse al catálogo de Netflix durante el mes de octubre; se trata de Todo ya (Everything Now), una serie dramática que retrata la vida de una adolescente que decide rehacer su vida después de ser víctima de trastornos alimentarios. Para recuperar el tiempo perdido que pasó en la clínica, decide hace una lista de las experiencias adolescentes típicas que quiere experimentar.

“Mia es una londinense de 16 años que ingresa a sexto grado en la ficticia Westmere School después de regresar a casa luego de una estancia en un centro de rehabilitación por trastornos alimentarios. Aunque solo lleva unos meses fuera, Mia se da cuenta de que sus amigos más cercanos se han ido sin ella.

Para combatir la sensación de tiempo perdido, Mia crea una lista de deseos en constante evolución. Se lanza de cabeza al embriagador mundo de las citas, las fiestas y de crecer junto a sus tres mejores amigos, un enemigo popular y un nuevo gran amor platónico. A lo largo de la temporada 1 de ‘Everything Now’, Mia descubre que, incluso con la lista de deseos más cuidadosamente elaborada, hay mucho que podemos hacer para planificar el futuro” , reza la sinopsis de la plataforma de streaming.

Everything Now, la serie de Netflix que muestra la oscuridad detrás de la anorexia

Everything Now se estrena el 5 de octubre a través de Netflix y cuenta con ocho episodios que muestran el lado oscuro de las víctimas que padecen trastornos alimenticios, porque la batalla no es únicamente cuando luchas contra la enfermedad, sino también una vez que la has superado. Cada uno de los capítulos fueron dirigidos por Alyssa McClelland, actriz y directora australiana, y creados por Ripley Parker.

La serie fue filmada en el 2022 en el Reino Unido y en el elenco destacan nombres como Sophie Wilde, Lauryn Ajufo, Jessie Mae Alonzo, Harry Cadby, Noé Tomás y Robert Akodoto.

De acuerdo a las estadísticas, la anorexia afecta aproximadamente a una de cada 200 jóvenes entre 12 y 14 años de edad, por lo que Todo ya busca abordar esta problemática que actualmente sigue afectando la salud física y mental de los adolescentes.