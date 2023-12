Estas fueron las peores series y películas del 2023

Durante 2023 hubo éxitos innegables para el entretenimiento a nivel global, pero también hubo series y películas que no gustaron tanto…

Se acerca el fin de año y como ya es costumbre los rankings comienzan a posicionar series y películas que más gustaron a la audiencia durante el 2023, sin embargo, también hay un ranking de lo que menos gustó durante el año.

2023 se va y nos deja gratos recuerdos de series como The Last of Us con la precisa participación de Pedro Pascal o los reveladores capítulos de The Crown que nos dejaron sin aliento. En el cine, este año nos deja buen sabor de boca gracias a Barbie y la ola de fenómeno Mattel que compitió duro con Oppenhaimer, la película que revela el origen de la bomba que cambió el rumbo de la humanidad. Sin duda, 2023 fue un gran año para el entretenimiento, sin embargo, hubo muchos otros contenidos que decepcionaron a la audiencia.

Sigue leyendo para conocer cuáles fueron los contenidos peor evaluados durante el año.

Estas son las series peor evaluadas del año 2023

The Idol (HBO)

La historia gira en torno a una estrella de pop que sufre una fuerte crisis luego de que su última gira fue cancelada, esto deriva en una relación amorosa con un líder religioso. Aunque la serie prometía, las sobradas escenas sexuales decepcionaron al público.

The Idol recibió solamente un 19% de aprobación en Rotten tomatoes, lo que la posiciona como uan de las series peor evaluadas del año.

Secret Invasion (Disney+)

Una historia más de Disney donde el súper héroe debe salvar al mundo y a la humanidad de una invasión extraterrestre. Nada novedoso para la desgastada formula del universo Marvel.

Secret Invasion obtuvo únicamente el 53% de aprobación por el público, aunque en Google fue evaluada con 2.8 estrellas de 5.

Fubar (Netflix)

Esta serie es la evidencia de que el elenco no es garantía de éxito, Arnold Schwarzenegger protagoniza Fubar, la historia de un agente de la CIA que está a punto de retirarse del activo, sin embargo, un secreto familiar lo hace desistir de esa decisión.

El público la evaluó en Rotten tomatoes con un 51% de aprobación, aunque en Google recibió 4 estrellas de 5.

Citadel (Prime video)

Una agencia mundial de espionaje fue saboteada y sus agentes deben recuperar sus memorias para obtener venganza. Aunque fue una serie exitosa en Prime video, de hecho se prevé una segunda temporada, Rotten Tomatoes le dio solamente el 50% de aprobación.

Velma (HBO)

La serie animada sobre los orígenes de Velma, la detective estrella de Mistery Inc., obtuvo únicamente el 39% de aprobación de la audiencia a través de Rotten tomatoes.

Estas son las películas peor evaluadas del 2023

Ghosted

La cinta protagonizada por Ana de Armas y Chris Evans dirigida por Dexter Fletcher parece no haber triunfado como esperaban, ya que obtuvo una calificación de 25% de aprobación y es que parece no tener un género específico pues navega entre la acción y la comedia.

Winnie the Pooh: miel y sangre

Aunque no había muchas expectativas en esta cinta, parece haber sido peor de lo que se esperaba. Recibió solamente el 3% de aprobación, sin duda sería número uno en los anti-Óscar por ser la peor película del año.

Murder Mistery 2

La dupla Aniston-Sandler nos sorprendió con una espantosa cinta sobre el secuestro de uno de los personajes durante su boda. Las segundas partes nunca fueron buenas y aquí se cumple esa sentencia, ya que Murder Mistery 2 sólo recibió el 40% de aprobación de quienes la vieron.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Parece que la formula Marvel no dio los resultados esperados este año, pues, aunque había altas expectativas por parte de los Marvelfans, Ant-Man and the Wasp: Quantumania decepcionó a tal grado que sólo recibió el 46% de aceptación.

The Flash

La película de Estudios Warner que prometía volver a colocar las historias de DC como las favoritas del público, sin duda fue un fracaso en taquilla, además obtuvo un 46% de aprobación por parte de los críticos, aunque, por el contrario, la audiencia le dio un 85%.