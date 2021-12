¿Realmente quería divorciarse del príncipe Carlos? Esta fue la reacción de la princesa Diana al obtener los papeles oficiales del divorcio.

Es probable que la mayoría de nosotros no recuerde el divorcio de la princesa Diana y el príncipe Carlos, pero fue un proceso muy largo. Se separaron en 1992 y no lo hicieron oficial hasta años después. Y según la experta en realeza Emma Cooper, la princesa Diana quería que la relación funcionara y esta fue la reacción cuando tuvo los papeles oficiales del divorcio.

«Creo que incluso después de la separación en 1992, siguieron haciendo compromisos. No creo que Diana quisiera realmente rendirse», dice Emma, quien trabajó como productora ejecutiva en la serie documental Diana de la CNN, a Us Weekly.

«En realidad, fue la reina al final la que dijo: ‘Están separados. Necesitan divorciarse’. Y creo que ella nunca, nunca – ¿realmente quería hacer eso? Mira, no lo sé. Me parece, por la evidencia de todos los testimonios que tuvimos en sus propias palabras, que fue difícil para ella».

Esta fue la reacción de la princesa Diana al obtener los papeles de divorcio del príncipe Carlos

¿Un ejemplo? La reacción de Diana cuando vio los papeles del divorcio.

«El día que llegaron los papeles del divorcio de Diana, ella se sentó sola en el Palacio de Kensington y le dijo [a la corresponsal real Jennie Bond] que lo único que quería hacer era tomar el teléfono y hablar con Carlos, y yo pensé: ‘Vaya'», explicó Emma. «Luego dijo: ‘Oh, pero no podría porque sé que él pensaría que soy tonta otra vez’. Y pensé: ‘Esa es alguien que no sale de un matrimonio sin sentir emoción’. Y de hecho, ese día, ella también llevaba su anillo de bodas. Fue fotografiada con su anillo de bodas. Así que no creo que haya salido corriendo de ese matrimonio».

Diana y Carlos finalizaron su divorcio en agosto de 1996, y los últimos años de su matrimonio se tratan tanto en The Crown como en Spencer, que casualmente se estrena en los cines.

