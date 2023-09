Aquí podrás encontrar a los afortunados que han besado a Taylor Swift, ¡seguramente no imaginabas que estos hombres tocaron sus labios!

La talentosa actriz y cantante Taylor Swift se ha convertido en una de las figuras más destacadas e importantes de la industria del entretenimiento, por lo que no es sorpresa que sus romances hayan sido foco de atención para los medios de comunicación. Aquí recordamos algunos de los romances más polémicos de la cantante...

Esta es la lista de los famosos que ha besado Taylor Swift

Joe Jonas

Uno de los primeros romances de la artista que se dio a conocer en los medios fue con Joe Jonas, miembro de la exitosa boyband de los Jonas Brothers, una historia de amor que emocionó a los fanáticos del pop de todo el mundo; sin embargo, todo llegaría a su fin en octubre del 2008. El cantante rompió con la intérprete de Lover mediante una llamada telefónica que duró tan solo 27 segundos. Fue después de este dramático final que Swift decidió dedicarle un par de canciones a Jona, como Mr. Perfectly Fine y Forever & Always.

Joe Jonas Foto: Instagram

Taylor Lautner

Taylor Lautner saltó a la fama internacional después de interpretar a Jacob en Crepúsculo, película que se estrenó en el 2009. Fue en aquel entonces cuando el actor de Hollywood comenzó una relación con Taylor Swift, quien en ese año estrenó su álbum Fearless, el disco que contiene canciones como You Belong With Me y Love Story. Fue después de rodar Valentine’s Day que los artistas comenzaron a salir, pero lamentablemente terminaron su relación tan solo unos meses después.

El actores de las pocas ex parejas con las que Taylor Swift sigue teniendo una amistad. Hace algunas semanas, durante The Eras World Tour, tras interpretar Shake It Off , la cantante le pidió al actor que subiera al escenario con motivo del lanzamiento Speak Now (Taylor’s Version), una regrabación de su álbum estrenado en 2010.

Así hubieran sido los hijos de Taylor Swift y Taylor Lautner Getty Images

John Mayer

John y Taylor estuvieron vinculados en 2009 y 2010, después de colaborar en el sencillo de Mayer “Half of My Heart”. Sin embargo, meses después, la artista escribió “Dear John”, un himno no tan sutil sobre la ruptura que detalla un romance con un hombre mayor. Y es que cuando salieron, ella tenía 19 años y él 32.

Getty Images

Jake Gyllenhaal

Taylor Swift mantuvo una relación con el reconocido actor Jake Gyllenhaal, famoso por sus interpretaciones en películas como Donnie Darko, Zodiac o Prisioners, además de haber debutado en el 2019 en el Universo Cinematográfico de Marvel. Fue a finales del 2010 cuando Taylor Swift y Jake Gyllenhaal comenzaron a salir después de una presentación en el programa de televisión ‘Saturday Night Live’; en aquel entonces, la cantante tenía 19 años y el actor 28. Sin embargo, su intenso, inesperado y fugaz romance tan solo duró tres meses. De acuerdo a diferentes medios, Gyllenhaal decidió terminar con Taylor Swift en enero del 2011 tras una premiación.

“Jake le dijo que no estaba funcionando. Ella está muy molesta y herida. Se ha sentido maltratada”, reveló una fuente a Us Weekly en ese momento. Se dice que el artista no se sentía cómodo con la atención mediática que estaba recibiendo su relación, además de que la diferencia de edad lo complicaba todo. Algunos meses después, Swift lanzó Red, un álbum musical que aparentemente está dedicado a Jake Gyllenhaal. Sin embargo, la canción que más se ha relacionado con el romance que tuvo con el protagonista de Animales Nocturnos es All Too Well:

Jake Gyllenhaal Foto: Instagram

Harry Styles

Uno de los romances más públicos y relevantes de Taylor ocurrió en el 2012, pues se involucró con Harry Styles, miembro de la exitosa boyband One Direction, la que sin duda fue toda una sensación en la industria del pop. La relación no se prolongó durante mucho tiempo; sin embargo, los rumores apuntan a que el artista inspiró canciones como I Knew You Were Trouble y Style.

Harry Styles Foto: Instagram

Calvin Harris

Esta se convirtió en una de las relaciones más duraderas de la artista, pues se prolongó por casi un año. Se sabe que su separación del famoso DJ y productor musical no fue nada amistosa, de hecho, Taylor canalizó sus emociones en el exitoso tema This Is What You Came For.

Calvin Harris Foto: Getty images

Tom Hiddleston

Así es, el ícono del pop mantuvo una relación con el actor encargado de darle vida al villano más carismático del Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Hiddleston. El verano del 2016 fue testigo de este romance, el cual se desarrolló muy rápidamente y encontró su desenlace de la misma manera, al cabo de unos pocos meses.

Estos han sido los hombres que besaron a Taylor Swift Foto: Instagram

Joe Alwyn

Alwyn y Swift comenzaron un romance a finales del 2016, y aunque se especulaba que podrían llegar al altar, hace un par de meses se dio a conocer que la intérprete de Lover y el actor británico decidieron ponerle punto final a su noviazgo para seguir su camino por separado. Se creía que Taylor y Joe eran una de las parejas más estables en la industria del entretenimiento, pero al igual que a muchas otras celebridades, sus apretadas agendas terminaron alejándolos. De acuerdo a Entertainment Tonight, la ex pareja llegó al acuerdo de romper su relación y el medio señaló que todo fue “en términos amistosos”.

Matty Healy

Pocas semanas después de terminar con Joe Alwyn, Taylor Swift y el vocalista de The 1975, Matty Healy, comenzaron un breve romance. El cantante y compositor fue visto en los tres espectáculos del Eras Tour de Taylor Swift en Nashville, y posteriormente fueron vistos tomados de la mano y besándose durante una salida en la ciudad de Nueva York. Su breve amorío duró pocas semanas.

“Taylor y Matty terminaron. Ambos están extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles entre sí. Los amigos de Taylor quieren lo mejor para ella y no les sorprende que su relación se esfume, ya que recientemente salió de una relación a largo plazo”, dijo una fuente.

Nueva foto de Taylor Swift junto Matty Healy y Jack Antonoff. pic.twitter.com/t6HtthYOmJ — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) May 11, 2023

Travis Kelce

Ya había rumores de romance entre Taylor Swift y Travis Kelce, pero no fue hasta que la intérprete fue vista en el partido del deportista que las especulaciones fueron confirmadas. La escena más importante del partido fue cuando Kelce anotó y Swift celebró con mucha efusividad desde un palco privado del Arrowhead Stadium. Entre gritos frenéticos y mucha emoción, Taylor demostró lo involucrada que está en la vida del jugador profesional de fútbol americano.