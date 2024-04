ENTREVISTA: Ella es Costanza Andrade, la más reciente promesa del cine mexicano

La experiencia de Costanza Andrade en producciones históricas y de época la catapultan como una joven promesa, digna representante del cine mexicano…

Desde que era niña, Costanza Andrade ya sabía a qué quería dedicarse toda su vida. Esa revelación llegó cuando —errónea y afortunadamente— sus abuelos la dejaron ver El laberinto del Fauno del gran cineasta mexicano, Guillermo del Toro. Quizá ellos creían que la cinta estaba dirigida al público infantil, sin embargo, una película que pudo ser un trauma de por vida, se convirtió en la mayor inspiración de Costanza Andrade.

Seguramente la herencia artística de Costanza Andrade tiene mucho que ver con los inspiradores paisajes de Jalisco, ya que al igual que Guillermo del Toro, ella nació en esa gran ciudad recientemente reconocida por las producciones cinematográficas que ha dado. Allá también estudió danza y teatro.

Cosmopolitan: Has participado en producciones con historias muy mexicanas (Mariachi, El Centauro, Señorita 89 y ¿Quién lo mató?) Cuéntanos sobre tu experiencia en este tipo de producciones y por qué es relevante abordar estos temas.

Costanza Andrade: Ha sido muy gratificante porque creo que tenemos muchas historias increíbles que contar tanto de nuestra historia, nuestro pasado, como de los orígenes de este país. Somos maravillosos, a mí me encanta México. Me fascina mi país, que eventualmente, claro que quiero migrar a otro país, pero siento que nos hace falta mucho explotar la belleza de este gran país. Me siento muy contenta de haber participado en estas producciones que enaltecen nuestra cultura y nuestra historia.

Cosmopolitan: Con qué cineasta te gustaría trabajar próximamente

CA: Me encantaría trabajar con Alejandro González Iñárritu.

Una de las más recientes, y polémicas, producciones en las que ha participado Costanza Andrade es la serie de Amazón Prime ‘¿Quién lo mató?’, una reveladora serie donde la ficción y la realidad no encuentran una frontera clara, ahí le da vida al personaje de Gaby Ruffo quien entonces sería cercana a Paco Stanley.

Cosmopolitan: Cuéntanos sobre tu personaje en '¿Quién lo mató?’, ¿crees que la serie revela algo sobre el crimen que no hemos visto antes?

CA: Interpreté a Gaby Ruffo, quien estuvo en varios programas con Paco Stanley. Tuve la fortuna de trabajar junto a Luis Gerardo Méndez y Roberto Duarte, la producción es gigantesca y muy divertida.

No tuve la oportunidad de acercarme a ella (Gaby Ruffo) porque la producción no se quiso acercar a los personajes y estamos viendo qué pasa porque hay de por medio temas de abogados.

Afortunadamente Gaby es un personaje que no tiene escándalos, me gustaría saber su reacción, quizá le pregunte a Vadhir que es su sobrino, con quien ya trabajé antes.

La serie sí revela algunas cosas que no se han visto porque se mueve entre la realidad y la ficción. Va a ser muy polémica, hace preguntas, pero también da respuestas porque es ficción. Sin duda tocará temas sensibles que no se han abordado.

La carrera de Costanza Andrade continúa dando frutos, la producción más reciente y que aún está por estrenarse (2025) es ‘Game Over’, la primera monster movie contemporánea mexicana que —básicamente— es una analogía de la soledad y el luto que viven actualmente los jóvenes mexicanos.

Gracias a su versatilidad como actriz, Costanza también ha explorado en otros géneros como el drama y el suspenso, y aunque ‘Sobre las olas’ es una colaboración entre México y España, Horacio Alcalá, Ángeles Cruz y Costanza Andrade le ponen el perfecto toque mexicano.