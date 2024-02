Los fanáticos ya tienen algunas sospechas de dónde pueden estarse quedando los actores de Dune 2

Los protagonistas de Dune 2, Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Josh Brolin y Florence Pugh se encuentran en la Ciudad de México promocionando la película. El pasado 5 de febrero, el elenco estuvo presente en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Four Seasons, además de una red carpet y premiere, y este martes 6 de febrero, los actores estarán conviviendo en un fan event en el Auditorio Nacional que contará con otra alfombra roja, una premiere para invitados de prensa y fans y más sorpresas.

Ahora, la pregunta que todos los fanáticos de Dune 2 se están haciendo: ¿en dónde se están hospedando los actores de la película dirigida por Denis Villeneuve?

¿En qué hotel se hospeda el elenco de Dune 2 en México?

Si bien ni los representantes de los actores de Dune 2 ni la prensa han revelado el nombre del hotel en el que se están hospedando Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Josh Brolin y Florence Pugh, se cree que los artistas se están quedando en el mismo hotel en donde fue la conferencia de prensa del pasado martes 5 de febrero, el Four Seasons.

Ubicado en Paseo de la Reforma, se trata de un majestuoso edificio que está muy cerca del emblemático Museo Nacional de Antropología y del parque Chapultepec, dos spots que sin duda deben ser visitados por los turistas. En este lujoso hotel se han hospedado celebridades como Michael Jackson, los Rollings Stones, David Bowie, Whitney Houston, Katy Perry y más.

De no ser en el Four Seasons, los fanáticos creen que el elenco de Dune podría estarse hospdando en el St.Regis o en The Ritz-Carlton.