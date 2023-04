Después de una larga espera, Ellie Goulding está estrenando su nuevo álbum de estudio: Higher Than Heaven. El nuevo proyecto musical de la cantante es algo totalmente diferente a lo que hemos escuchado antes, pues ella misma lo descibe como “una nueva era”.

Platicamos en exlusiva con Goulding y nos contó todo acerca de este nuevo disco que sin duda se convertirá en uno de tus favoritos, ¡no te pierdas todo lo que nos reveló!

Por Gabriela Velasco Ceja

Foto: Cortesía

Ellie Goulding nos platica todo sobre Higher Than Heaven, su nuevo álbum de estudio

C: ¿Cuál es el sello distintivo de este nuevo álbum?

E: Se hizo después de la pandemia, un suceso que cambió la vida de todos, por lo que, naturalmente, tiene un nuevo sonido y un nuevo sentimiento, Es como una nueva era. No queríamos escribir sobre estar atrapados y encerrados, solo queríamos escribir sobre los buenos momentos y las cosas y las personas que extrañamos; y sobre el amor, volviendo al mejor sentimiento del mundo, que es estar enamorado. Es solo un escape a un nuevo mundo de amor y sensualidad.

C: ¿Cuál de las canciones de Higher Than Heaven es la más especial para ti y por qué?

E: En términos de producción y sentimiento, y vocalmente, amo Higher Than Heaven. Creo que tiene un tono hermoso, es como un sentimiento hipnótico de escape y no sé, simplemente me envía a otro lugar. Eso es lo que a todos nos encanta de la música, cuando una canción puede llevarte a otro mundo por unos minutos.

C: Te referiste a tu álbum como una hiper forma de amor, ¿por qué elegiste este término para describirlo?

E: Porque es tan perfecto y tan idealista que no parece ser real, así que me encanta la idea de crear un universo diferente al que la gente pueda escapar. Y no es necesariamente creíble, pero no importa porque de eso se trata la música; es un universo de amor y alegría

C: Sabemos que la ecología es muy importante para ti, ¿cómo lograste plasmar este principio en tu disco?

E: Aparte de la fabricación del embalaje, me aseguré de que el plástico no fuera plástico real sino biodegradable. Los vinilos, la cinta y todo es reciclable. Mi amor por la naturaleza prevalece en todos los aspectos de mi día a día, es una parte fundamental en mi vida y forma parte de prácticamente todo lo que hago.

C: ¿Cómo consideras que has evolucionado como artista a lo largo de tus cinco álbumes de estudio?

E: He evolucionado como ser humano, creo que el final de los veintes es definitivamente un momento en el que empiezas a darte cuenta de los errores que has estado cometiendo. Empiezas a darte cuenta de a dónde quieres ir en la vida y comienzas a tener una mejor perspectiva. Pude conocer bastante del mundo, así que aprendí mucho y conocí a demasiada gente. Luego me convertí en mamá, y después fue la pandemia, así que todas estas cosas naturalmente hicieron que mi música evolucionara. Además de mi trabajo como activista, también disfruto leer libros de escritoras, supongo que me considero una feminista. Así que creo que todas esas cosas me han ayudado a evolucionar.

Foto: Cortesía

C: La mayoría de tus canciones son un reflejo de tus experiencias, ¿cómo te inspiras para mostrar quién eres realmente?

E: Aspiro a ser la versión más auténtica de mí misma. Me encanta escribir sobre mis experiencias pasadas, pero también amo hacer lo que disfruto, que es escribir música pop, cantarla e interpretarla. Solo sigo mis instintos e intuición todo el tiempo. Para cada artista femenina esto es realmente importante; tengo un equipo femenino y creo que ellas sacan lo mejor de mí. Soy una persona bastante introvertida, así que siento que he tratado de tomar decisiones en mi vida que me ayuden a escribir y que me hagan crecer como ser humano, y eso implica no pasar mucho tiempo en Instagram o Twitter, prefiero disfrutar de la naturaleza y leer buenos libros.

C: ¿Cómo evitas caer en la monotonía al crear nueva música?

E: Es algo instintivo, me puedo dar cuenta si mi estilo de trabajo se vuelve monótono y aburrido, y creo que ahí es donde debes detenerte. Tengo la suerte de estar en la posición en la que esta carrera es mi trabajo, pero también es mi amor y mi pasión, por lo que puedo asegurarme de estar siempre haciendo lo que amo.

C: ¿Cuál ha sido tu mayor reto como artista a lo largo de tu carrera?

Misoginia, sexismo, falta de confianza en mí misma, el síndrome de impostor; creo que todo está conectado. Puedes perder fácilmente la confianza cuando no crees en ti mismo, y eso es algo que siempre me ha preocupado. Ser una cantante a la vista del público es un desafío, porque hay muchas cosas diferentes que vienen con eso; no solo debes analizar lo que llevas puesto y lo que dices, sino que también tienes que cantar perfectamente y tocar bien, tienes que escribir, tienes que hablar, tienes que estar en forma, pero luego también tienes que mantenerte inspirada. También he tenido que lidiar con la misoginia, la locura de la industria de la música, la competencia y la toxicidad.

Foto: Cortesía

