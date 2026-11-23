¿Qué sucede cuando una madre comienza a ver a su propia hija como una amenaza? Esta es la inquietante premisa de Luz, uno de los episodios de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, que reúne a Susana Zabaleta y Elisabetha Gruener en una historia donde el amor familiar se ve atravesado por los celos, la desconfianza y una obsesión que amenaza con destruirlo todo.

En esta ocasión, Elisabetha da vida a Mónica, una joven cuya relación con su madre comienza a transformarse cuando Luz, obsesionada con conservar su juventud y belleza, sospecha que existe una atracción entre su hija y Pablo, su pareja sentimental. Lo que comienza como una duda se convierte en un conflicto psicológico que pone a prueba los vínculos familiares y explora las consecuencias de la inseguridad y las sospechas. Para Elisabetha, interpretar a Mónica significó adentrarse en una historia que plantea preguntas incómodas sobre las relaciones entre madres e hijas, la rivalidad femenina y la importancia de escuchar nuestra intuición cuando algo no se siente bien.

En entrevista, la actriz nos cuenta cómo fue construir esta intensa relación en pantalla junto a Susana Zabaleta, los aprendizajes que se llevó del proyecto y por qué considera fundamental que las mujeres sigamos creyéndonos y apoyándonos unas a otras.

Elisabetha Gruener habla de los celos, la rivalidad femenina y su papel en Mujeres Asesinas 4 Cortesía

Elisabetha Gruener nos habla de su participación en Mujeres Asesinas 4

En esta nueva temporada de Mujeres Asesinas interpretas a Mónica, una joven que termina involucrada en una historia marcada por los celos y las sospechas de su propia madre. ¿Qué fue lo primero que te impactó de este personaje y qué te hizo querer contar su historia?

La relación entre madre e hija siempre es muy compleja e interesante. La intriga que genera el conflicto entre los personajes fue muy gozosa de interpretar. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la villana?

El episodio explora una situación muy compleja: una madre que comienza a ver a su propia hija como una amenaza para su relación sentimental. Desde tu perspectiva, ¿qué nos dice esta historia sobre la rivalidad femenina, las inseguridades y el miedo a dejar de ser deseada?

Que, tristemente, seguimos en el mismo sistema patriarcal. Lo que yo espero es que pronto dejemos de tener que visibilizar estos temas, no porque nos hayamos cansado, sino porque, a lo mejor, para ese entonces ya no sean relevantes.

Compartes pantalla con Susana Zabaleta, una actriz con una trayectoria impresionante. ¿Cómo fue construir esta relación tan intensa entre madre e hija y cuál fue el aprendizaje más importante que te llevaste de trabajar con ella?

Fue hermoso traer nuestra intimidad e intensidad a la pantalla y poder profundizarla a través de estos personajes. Si algo me llevo de trabajar con ella es la extrema profesionalidad y generosidad con la que se maneja.

Mónica se encuentra en medio de una situación en la que los celos y las sospechas comienzan a transformar su relación familiar.

¿Cómo te preparaste emocionalmente para interpretar a una joven que vive un conflicto tan delicado con su propia madre?

Soy de la opinión de que pensarlo demasiado te juega chueco en el set. Hay que aventarse a habitar lo que vive el personaje. Creo que tanto nuestro director como todo el equipo fueron muy sensibles, pacientes y generosos, y eso creó un ambiente donde era seguro y divertido desenvolvernos en situaciones tan fuertes.

La historia de Mujeres Asesinas aborda temas como los celos, la obsesión y las relaciones familiares complicadas. ¿Qué reflexión te dejó este episodio sobre la importancia de establecer límites, incluso con las personas que más queremos?

Más que establecer límites, me parece muy importante poder reconocer lo que vemos y lo que sentimos, confiar en la intuición. Creo que, si Mónica hubiera reconocido que se sentía incómoda, tal vez habría buscado ayuda.

Como actriz joven, ¿qué significó para ti formar parte de una serie tan reconocida y enfrentarte a un personaje con una carga psicológica tan fuerte? ¿Hubo alguna escena que te sacara especialmente de tu zona de confort?

Para mí es un privilegio y un honor poder abordar personajes complejos que cuentan historias relevantes. Personalmente, siempre intento salir de mi zona de confort cuando estoy actuando.

Si pudieras sentarte frente a Mónica y darle un consejo antes de que su historia tomara el rumbo que vemos en el episodio, ¿qué le dirías? ¿Y qué te gustaría que las mujeres que vean este capítulo se llevaran de su historia?

Que no está sola, que confíe en su intuición, que busque ayuda. Siempre hay alguien que te cree, siempre hay alguien que te puede apoyar. Me gustaría que las mujeres sigamos apoyándonos y empatizando las unas con las otras, como cada vez sucede más, pero aún falta.

Con su participación en Mujeres Asesinas, Elisabetha Gruener se enfrenta a un personaje que invita a reflexionar sobre las dinámicas familiares, las inseguridades y las situaciones que pueden surgir cuando los celos se convierten en una obsesión. Más allá del suspenso y la intensidad del episodio, la actriz espera que la historia de Mónica deje un mensaje especialmente importante: aprender a confiar en lo que sentimos y recordar que pedir ayuda siempre es una posibilidad.

El episodio Luz, protagonizado por Susana Zabaleta y Elisabetha Gruener, se estrenó el 20 de noviembre de 2026 como parte de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas y está disponible en ViX.