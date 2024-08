El verdadero motivo por el que George R.R. Martin aún no ha terminado los libros de Juego de Tronos

Game Of Thrones se basa en la saga literaria Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. La adaptación se adelantó al material original y tuvo un final original, mientras que los lectores de las novelas no han conocido el desenlace y el último tomo salió a la venta en 2011. El autor está trabajando en las próximas entregas, y recientemente ha revelado el motivo por el que todavía no ha terminado.

Recientemente, Martin asistió a un evento organizado por la Oxford Writers’ House, donde habló sobre su proceso de escritura. Después de decir que querría terminar la saga, contó una historia sobre otro autor famoso llamado Gene Wolfe, conocido por su serie de fantasía El libro del sol nuevo. Tal como contó, Wolfe completó los cuatro libros antes de enviarlos a un editor.

George R.R. Martin revela por qué aún no ha terminado los libros de Juego de Tronos

“Cuando terminó el cuarto libro, pudo ver las cosas del primer libro que ya no encajaban: dónde se había alejado el libro, dónde había cambiado, así que pudo regresar y revisar el primer libro. Y solo cuando los cuatro estuvieron terminados, Gene envió el libro y la saga fue comprada y publicada”, reveló.

Martin continuó explicando que desearía haber tenido la libertad de haber planeado toda su historia con anticipación, sin necesidad de preocuparse por los plazos, los fans o cualquier otro tipo de distracción. “Eso es algo que envidiaría, pero nunca lo he hecho y nunca podría haberlo hecho, incluso ahora. Lo creas o no, no me estoy tomando todo ese tiempo para escribir Vientos de invierno solo porque pienso que ahora soy Gene Wolfe. Me hubiera encantado terminarlo hace años, pero sí, eso es lo más importante que creo que cambiaría de mis libros”, aseguró.

En algunas publicaciones de su blog, Martin ha desvealado que se considera más un “jardinero” cuando se trata de contar historias, en lugar de un “arquitecto”. Esto significa que tiende a elaborar historias a medida que descubre hacia dónde va todo mientras las escribe, a diferencia de un arquitecto, que planifica todo el proyecto desde el principio.

Por Europa Press