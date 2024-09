¿Cuál de las exparejas habría lanzado una maldición a Jennifer Lopez?

¿Por qué no funcionó, por segunda ocasión, la relación sentimental de Ben Affleck y Jennifer Lopez? Primero se decía que la adicción al alcohol del protagonista de Batman había afectado el matrimonio de los artistas, pero después se dijo que el actor tenía un romance con Kick Kennedy, lo que habría llevado a la expareja al divorcio. Sin embargo, finalmente se reveló que la verdadera razón por la que Afleck y Lopez decidieron divorciarse fue porque ambos buscaban estilos de vida diferentes.

“Cada vez era más evidente que no eran una buena pareja”, reveló una fuente cercana a la expareja a Us Weekly y añadió que los artistas intentaron “hacer que funcionara” yendo a terapia. “Todo se redujo al hecho de que son dos personas diferentes. Se dio cuenta de que las cosas no iban a cambiar y que eran incompatibles”, añadió la fuente. “Pasar tiempo separados... se hizo evidente que no funcionaría su relación”. Según la fuente, Jennifer se decanta por una vida lujosa en la que los aviones privados, los yates, las mansiones, las alfombras rojas y el lujo son los principales protagonistas, mientras que “a Ben nunca le han gustado esas cosas. A menos que esté promocionando su trabajo, no le gusta ser el centro de atención”.

Ahora, Mhoni Vidente dijo en una de sus predicciones que el matrimonio de Ben y Jennifer no habría funcionado por una aparente maldición de uno de los exnovios de la cantante.

El ex de JLo que le habría hecho brujería a la actriz para que fracasara su relación con Ben Affleck

De acuerdo a Mhoni Vidente, uno de los ex novios de JLo le habría hecho brujería para que todos sus matrimonios y relaciones fracasaran. Se trata de P. Diddy, con quien JLo mantuvo un romance de 1999 a 2001. De acuerdo a la astróloga, el rapero utilizó “rituales y energías oscuras para perjudicar a la famosa”.

“Esta energía negativa que Puff Daddy lanzó sobre Jennifer ha estado afectando su vida amorosa durante años”, dice la astróloga. “Es una brujería que la ha perseguido y que, desgraciadamente, sigue presente”.