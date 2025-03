Eiza González va al espacio

Por: Mariana Mijares

Fotos: Cortesía Ifc films y SXSW

Eiza González se considera fanática del género del terror, por eso, cuando le llegó la oportunidad de protagonizar Ash, aceptó de inmediato ‘viajar al espacio’ para dar vida a Riya, una astronauta que despierta en un planeta desconocido para descubrir que su tripulación ha sido brutalmente asesinada.

La película tuvo su estreno durante el festival SXSW en Austin, a donde viajamos para platicar con ella.

Una fanática del terror

An RLJE Films and Shudder Releas

Uno de los aspectos más distintivos de Ash es que combina elementos de horror, thriller, gore y más, con escenas que incluyen criaturas aterradoras y varios momentos de tensión. Esto llamó la atención de la actriz que recientemente protagonizó la serie La Máquina, y quien ama las películas de este género.

“Nada me asusta; realmente no soy tan asustadiza. Tengo una cierta adicción a las películas de terror y las veo muchísimo. Los thrillers psicológicos son de mis películas favoritas: The Shining, Fight Club, Seven. Fincher es de mis directores favoritos. De slasher me gusta muchísimo la franquicia de Halloween, y The Texas Chain Saw Massacre es de las que más miedo me ha dado y obvio Freddy Kruger me traumó de chiquita”, nos dijo Eiza, quien también se declaró fan de Ari Aster y Hereditary.

Además, su participación en Ash también tuvo un significado personal.

“Soy muy fan de este género y mi hermano es un fan delicado. Ash fue como un homenaje para él, porque él siempre había querido que yo hiciera terror. Fue la primera persona a la que le enseñé la película terminada”, confesó.

El espacio como un laberinto de la mente

An RLJE Films and Shudder Releas

Aun cuando tiene lugar en el espacio, Eiza subraya que Ash es sobre todo un thriller psicológico.

“Más que una película de ciencia ficción, como Interstellar, yo la veo más en el género de The Substance. Sucede en el espacio, pero más bien se trata de la pérdida de quién eres, y eso a mí como actriz, me fascinó. Poder indagar en un personaje tan único en ese aspecto. Nunca había tenido la experiencia de encarnar a alguien que no sepa quién es o que no sabe lo que está sucediendo, y eso es algo muy interesante para una actriz de descubrir”, compartió.

La película es dirigida por el director y músico Flying Lotus, quien ponía música en el set para crear la atmósfera adecuada. Eiza, comprometida con el proyecto, buscó honrar su visión.

“Él tenía un punto de vista artístico muy claro, sabía muy bien lo que quería traer, lo que quería ofrecer a la película. Y no trató de ser nadie más; hay muchas referencias, pero, dentro de lo que cabe, su punto de vista fue muy original. Todo fue único: desde la música hasta la iluminación, él utilizó cada parte a su beneficio para poder contar una historia que no era fácil. Sentí que tenía que estar ahí para él y apoyarlo durante este proceso”, expresó la actriz.

Rencontrarse a sí misma

Riya no solo debe luchar por sobrevivir, sino también recuperar su identidad y confianza. En un paralelismo con la vida real, Eiza compartió lo que a ella le ayuda en los momentos de incertidumbre.

“Creo que hay que tener fe. La fe y la espiritualidad son muy importantes en el ser humano. El creer que somos lo más importante en este mundo puede ser egoísta. La espiritualidad nos da el valor de creer que hay algo más. Eso me ha ayudado mucho, porque siento que cuando las cosas no funcionan como quiero, como esperaba, siempre tengo como esa sabiduría de pensar que hay algo mucho más importante detrás, algo por lo cual está sucediendo”, contó.

La experiencia en SXSW

Getty Images

Eiza regresa a Austin, un lugar con un significado especial para ella, ya que fue su

primer hogar en Estados Unidos.

“Viví aquí un par de años y le tengo muchísimo cariño. SXSW es de mis festivales favoritos; siento que la gente que viene son verdaderos geeks que aman el cine experimental”, subrayó.

La película que promete ser una experiencia aterradora, estrenará en Estados Unidos a finales de este mes.