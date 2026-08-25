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Dua Lipa habla por primera vez de su boda con Callum Turner y cómo el matrimonio está transformando su nueva música

Dua Lipa compartió los consejos que siguió en su boda con Callum Turner y reveló que su matrimonio ha inspirado nuevas canciones sobre el amor y la intimidad.

Agosto 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Dua Lipa habla por primera vez de su boda con Callum Turner

Dua Lipa habla por primera vez de su boda con Callum Turner

Instagram/@dualipa

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una elegante boda en Sicilia, en la histórica Villa Valguarnera, cerca de Palermo, el pasado 6 de junio, esta impresionante ceremonia tuvo lugar después de que la pareja se casara oficialmente en el Ayuntamiento de Marylebone, en Londres.

Días después, Dua compartió algunas fotografías de su boda con Callum en su perfil de Instagram, y aunque el actor ya dio detalles de su gran día, es ahora la cantante quien habla por primera vez del día de su boda.

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Dua Lipa habla por primera vez de su boda con Callum Turner

Durante una entrevista con la edición italiana de la revista Vogue, Dua habló por primera vez con emoción sobre su boda con Callum Turner, a la que ha calificado de “mágica”.

El día de la boda fue mágico”, y compartió los dos consejos que le dieron, y que le permitieron disfrutar de su boda al máximo: “Vivir ese día como si nosotros también fuéramos invitados (y por tanto con menos ansiedad y más diversión, etc.) y buscarnos constantemente entre la gente, sin perdernos nunca de vista”.

¿Cómo el matrimonio con Callum Turner ha influido en la música de Dua Lipa?

La cantante británica también habló sobre cómo su relación y matrimonio con el actor de Eternity, de 36 años, ha transformado su manera de entender y abordar la composición musical.

Hablar de estar destrozada es algo muy común”, explicó Lipa sobre su música antigua. “Cuando era más joven, encontraba mucha más inspiración en la búsqueda y el deseo. Y eso es porque sentirse roto es una emoción muy fuerte”.

Ahora, Dua está buscando cantar sobre el amor y la complejidad de las relaciones: “Pero ahora quiero descubrir qué ocurre cuando realmente encuentras el amor”, continuó. “Me interesan las complejidades de una relación, sus aspectos más tranquilos, las pequeñas cosas”.

Mientras Dua parece que está en el proceso de crear nueva música y compartirnos sus experiencia a través de sus nuevas canciones, Callum ha declarado que está listo para comenzar a formar una familia y tener hijos.

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