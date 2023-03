Top 5 de documentales que te ayudarán a ser más culta

Si eres de las mujeres que les encanta aprender cosas nuevas, traemos para ti una lista de documentales que debes ver, ¡no te puedes perder ninguno!

Top 5 de documentales que no puedes dejar de ver

I Am Not Your Negro

Nominado al Oscar en la categoría de mejor documental, narrado por Samuel L. Jackson y posicionado en Rotten Tomatoes como uno de los mejores documentales en la historia, ‘I Am Not Your Negro’ cuenta la historia del movimiento por los derechos de los afroamericanos en la América del siglo XX, así como las vidas y posteriores asesinatos de los activistas Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X.

Stanley Kubrick, una vida en imágenes

Kubrick pasó a la historia como uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos. En este documental narrado por Tom Cruise se repasan una por una las obras del cineasta mientras vemos entrevistas con grandes personalidades como Malcolm McDowell, Shelley Duvall, Jack Nicholson, Steven Spielberg y Martin Scorsese.

Super Size Me

El director Morgan Spurlock decidió retratar de la manera más cercana posible la cruda realidad detrás de la industria del fast food y sus graves consecuencias que puede tener en la población; se alimentó exclusivamente de comida de McDonald´s a lo largo de un mes. Su obra causó tal impacto que la cadena de restaurantes se vio obligada a cambiar sus políticas internas y sus procedimientos.

One Child Nation

Seguro que alguna vez has escuchado sobre una política que se instauró en China entre 1979 y el 2015 para controlar los índices de población; las parejas solo podían concebir un hijo. Este documental explora todo lo que el resto del mundo desconoció de esta regla y todas las consecuencias que trajo consigo.

Rompan Todo

En esta bella carta de amor a la música se cuenta la historia del rock en América Latina y cómo fue que se convirtió en un símbolo de rebelión y esperanza en medio de la crisis de violación de derechos humanos que implica vivir entre dictaduras, catástrofes, conflictos y demás tragedias. ¡Cuenta con la aparición de leyendas como La Maldita Vecindad, El Tri, Café Tacvba y muchas más!

