¿Cuándo llega It Ends With Us a la pantalla grande? Aquí todo lo que sabemos al respecto

¿Has escuchado hablar del libro It Ends With Us? Se trata de la novela bestseller de Colleen Hoover que ha sido todo un fenómeno en redes sociales y en TikTok. La sinopsis de este éxito literario reza así:

“Lily no siempre ha tenido una vida fácil, pero eso nunca le ha impedido luchar por lo que quiere y ha recorrido un largo camino para llegar a donde está ahora. Su vida comienza a cambiar el día que Ryle Kincaid, un extraordinario neurocirujano, se fija en ella. Ryle es asertivo, terco, tal vez incluso un poco arrogante, pero también es sensible, tremendamente atractivo, brillante, y tiene una debilidad total por ella. Todo en él es perfecto, salvo su completa aversión a las relaciones, así que cuando Lily se da cuenta de que ella es la excepción a su regla de «no tener citas», no puede evitar preguntarse por qué ha tomado esa decisión.

A medida que las preguntas sobre su nueva relación la asaltan, también lo hacen los pensamientos sobre Atlas Corrigan, su primer amor y un vínculo con el pasado que dejó atrás. Él era su alma gemela, su protector. Cuando Atlas reaparece repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado”.

It Ends With Us no solo retrata la vida romántica de Lily, sino también la violencia familiar en su versión más cruda. En este proyecto, Blake Lively comparte cámara con Justin Baldoni, Brandon Sklenar y Jenny Slate.

¿Cuándo se estrena It Ends With Us? Ya puedes ver el trailer del bestseller de Colleen Hoover

En esta adaptación cinematográfica, Blake Lively le da vida a Lily Bloom, Justin Baldoni a Ryle Kincaid, Brandon Sklenar a Atlas Corrigan y Jenny Slate a Allysa. Afortunadamente, el trailer de It Ends With Us acaba de ser lanzado y por fin pudimos ver a los actores meterse en la piel de los icónicos personajes que creó Colleen Hoover. Sin embargo, una de las críticas que ha recibido el equipo de producción de la serie es que mientras que Lily tiene 23 años, Blake Lively cumplirá 37 el próximo mes de agosto.

De acuerdo a diferentes medios de comunicación, el estreno de It Ends With Us se retrasó hasta el 9 de agosto de 2024, que será cuando se estrene en la pantalla grande.