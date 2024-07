Conoce a los nominados al Emmy ¿figura tu serie favorita de 2024?

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció a los nominados a lo mejor del entretenimiento estadounidense, ¿figura tu serie favorita de 2024?

Se acerca las 76 edición de los Emmy para premiar lo mejor de la televisión estadounidense en 2024 y grandes series como The Bear encabezan la lista de preferidos para recibir varios premios, así que, si aún no has visto estas series, te sugerimos programar un fin de semana completo para no salir de casa y maratonear con tu pareja.

Nominados en las categorías principales

Mejor serie dramática

3 Body Problem

Fallout

Mr. & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

The Crown

The Gilded Age

The Morning Show

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Curb Your Enthusiasm

Hacks

“Solo asesinatos en el edificio” ( Only Murders in the Building )

Palm Royale

Reservation Dogs

The Bear

What We Do in the Shadows

Mejor miniserie

“Bebé reno” (Baby Reindeer)

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston ( The Morning Show )

Carrie Coon ( The Gilded Age )

Maya Erskine ( Mr & Mrs Smith )

Anna Sawai ( Shōgun )

Imelda Staunton ( The Crown )

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actor en una serie dramática

Idris Elba ( Hijack )

Donald Glover ( Mr & Mrs Smith )

Walton Goggins ( Fallout )

Gary Oldman ( Slow Horses )

Hiroyuki Sanada ( Shōgun )

Dominic West (The Crown)

Mejor actriz en una serie de comedia

Quinta Brunson ( Abbott Elementary )

Ayo Edebiri ( The Bear )

Selena Gómez (“Solo muertes en el edificio” / Only Murders in the Building )

Maya Rudolph ( Loot )

Jean Smart ( Hacks )

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actor en una serie de comedia

Matt Berry ( What We Do in the Shadows )

Larry David ( Curb Your Enthusiasm )

Steve Martin (“Solo muertes en el edificio” / Only Murders in the Building )

Martin Short (“Solo muertes en el edificio” / Only Murders in the Building )

Jeremy Allen White ( The Bear )

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Consulta la lista completa de nominaciones en la página oficial de los Emmy