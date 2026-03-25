Confirman reboot de ‘Si yo tuviera 30’ y esto es todo lo que tienes que saber

La comedia romántica Si yo tuviera 30 se convirtió en una de las películas más queridas del género, marcando a toda una generación y consolidándose como un clásico de culto gracias a su impacto cultural en los 2000.

La película se ganó un lugar especial en el corazón de millones de chicas gracias a su mezcla de inocencia, magia y nostalgia, una esencia que Netflix busca revivir con un nuevo reboot que ya cuenta con la aprobación de su protagonista original, Jennifer Garner.

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Netflix prepara el reboot de ‘Si yo tuviera 30’ con Jennifer Garner como productora

A través de un comunicado de prensa, la plataforma de streaming confirmó el reboot de la película que contará con nuevos protagonistas, pero con el toque especial de Jennifer Garner, quien esta vez se une al proyecto como productora ejecutiva.

La nueva versión será protagonizada por Emily Bader y Logan Lerman, además de contar con la dirección de Brett Haley, famoso por People We Meet on Vacation, también para Netflix.

“Si yo tuviera 30 es una de esas raras películas perfectas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con interpretaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer”, señaló Haley. “Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad”.

En la misma línea, el director destacó la participación de Garner en el proyecto como un sello de aprobación. “Que ella esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber sido una pieza clave de todo lo que hizo especial a la película original, es especialmente significativo”.

El proyecto forma parte de la estrategia de Netflix de reinterpretar historias populares con nuevos actores, apostando por Emily Bader como Jenna Rink y Logan Lerman como Matt para atraer tanto a audiencias jóvenes como a quienes crecieron con la versión original.

¿Por qué ‘Si yo tuviera 30’ se convirtió en un fenómeno cultural?

La película recaudó 96 millones de dólares en taquilla mundial; sin embargo, con el paso del tiempo su popularidad no solo se mantuvo, sino que creció hasta convertirse en un fenómeno de culto dentro de la comedia romántica gracias a esa mezcla de magia, nostalgia y el toque de inocencia de la trama y de sus protagonistas.

Elementos como la frase “30, coqueta y próspera” y la icónica escena del baile de “Thriller” de Michael Jackson ayudaron a consolidar su lugar en la cultura popular, además del icónico vestido que usó Jenna Rink en la fiesta de su revista, que se ha convertido en el disfraz perfecto para Halloween o fiestas temáticas.