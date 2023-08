¿Quieres formar parte de un reality show para descubrir si el amor es ciego? Entonces Love is Blind México es para ti, ¡te decimos cómo inscribirte!

Love is Blind es uno de los reality shows más exitosos de la plataforma de Netflix. Se trata de un experimento social en donde un grupo de hombres y mujeres se conocen y si hacen click, se comprometen para posteriormente llegar al altar. Sin embargo, el sello característico de este proyecto es que los participantes no pueden verse, tienen que enamorarse únicamente a de la forma de ser de la otra persona para demostrar que el amor es ciego. Las parejas podrán conocerse físicamente hasta que estén oficialmente comprometidas.

Las conexiones sentimentales son las protagonistas de este programa de televisión que cuenta con una dosis similar de amor y drama. Ahora, Netflix acaba de anunciar que Love is Blind tendrá su propia temporada con un elenco mexicano. Si tú quieres formar parte de este reality show y comprobar si el amor verdaderamente es ciego, ¡entonces no dudes en inscribirte a Love is Blind México!

Cómo inscribirte a Love is Blind México

Si estás en búsqueda de tu media naranja y no temes que tu vida sentimental esté en el ojo público, entonces ¿qué esperas para formar parte de este reality? Para inscribirte a Love Is Blind México, solo debes escanear el código QR que aparece en la siguiente imagen y seguir una serie de pasos:



Leer los términos del acuerdo Firmar los documentos Crear tu perfil Responder un breve cuestionario 5. Subir un video para que te conozcan más a fondo

Algunos requisitos para poder participar son:



Tener entre 25 y 40 años Tener nacionalidad mexicana Estar solter@ y dispuest@ a casarte

El proyecto se filmará entre octubre y diciembre de 2023, ¿estás list@ para decubrir si el amor es ciego con Love is Blind México?