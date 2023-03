¿Cómo es Shakira en el amor? Te decimos las características de los acuarianos en el plano romántico

Hoy es un día muy especial para Shakira; la colombiana se encuentra celebrando su cumpleaños número 46. A pesar de todo lo que ha sucedido con su ex pareja, Gerard Piqué, durante los últimos meses, la intérprete de Monotonía se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida artística. La infidelidad del deportista solo le hizo ver que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, por lo que a sus 46 años de edad ha demostrado ser cada vez más fuerte e independiente.

Pero ¿cómo es Shakira en el amor? La cantante nació el 2 de febrero de 1977, por lo que es una auténtica acuariana. Te contamos cómo es la talentosa artista en el campo romántico de acuerdo a su signo zodiacal. También lee: El «triste» video detrás de esta foto de Shakira y Piqué con la Copa del Rey

Hoy es cumpleaños de Shakira; así es la cantante en el amor según su signo zodiacal

Independencia

Es un signo que se caracteriza por su desapego. Las personas que nacieron bajo este signo zodiacal buscan sentirse libres e independientes; las ataduras y la posesión no forman parte de las relaciones sentimentales de acuario, por lo que es gente que siempre perseguirá sus sueños y no buscará depender de absolutamente nadie, ni siquiera de su pareja.

Amor propio

Al ser tan inteligentes, capaces e intelectuales, suelen buscar parejas con grandes dotes artísticos. Son románticos pero no en exceso, porque siempre prevén su estabilidad individual primero. Practican a diario el amor propio y saben perfectamente lo que valen; no se dejan pisotear por nadie, y si son víctimas de algún desamor, saben cómo darle vuelta a la página y seguir adelante con la cabeza en alto.

No son celosos

Los acuarianos no tienden a ser celosos; les gusta darle espacio a su pareja, aunque esto no quiere decir que estén a favor de la infidelidad. Este signo zodiacal prefiere alejarse de las personas que le hacen daño; si se dan cuenta de que algo anda mal en su relación, no se quedan mucho tiempo más y huyen.

Son divertidos

Siempre tienen una idea para pasar un increíble rato con su pareja, pues no son convencionales ni aburridos. Les gusta salir de la zona de confort y siempre buscan la forma de romper con la rutina.