¿Cómo convertirte en una reconocida escritora? Ariana Godoy te aconseja

Wattpad WEBTOON Studios celebró a los creadores de habla hispana en la Feria del Libro de Guadalajara 2023 y Ariana Godoy no podía faltar entre ellos.

La escritora venezolana, Ariana Godoy, encabezó un panel durante la Feria del Libro de Guadalajara 2023, pues ha capturado los corazones de millones de lectores con su cautivadora narración. Se trata de una de las autoras con más éxito de Wattpad: el trabajo de Godoy ha acumulado millones de lecturas en línea, además de que su novela A Través De Mi Ventana también ha sido adaptada en una exitosa trilogía cinematográfica por Wattpad WEBTOON Studios, Netflix España y Nostromo Pictures.

El impacto de Godoy va mucho más allá de su presencia en Internet, ya que sus novelas publicadas han vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo. Con seguidores entregados en todo el mundo, sus fans pueden esperar su próximo proyecto en Wattpad WEBTOON Studios.—una adaptación cinematográfica de su novela web de Wattpad, “Sigue Mi Voz.”

No te pierdas la entrevista en exclusiva que tuvimos con la talentosa autora...

Entrevista con Ariana Godoy Cortesía

Ariana Godoy y su trayectoria como escritora d

C: ¿Recuerdas el momento en el que comenzaste a tener éxito en Wattpad?

Ar: Sí, lo recuerdo claramente porque fue muy confuso al principio. Yo veía que llegaban y llegaban lectores, eran primero 10 lectores, después 20, después 30 y yo cuando llego un punto eran 100,000. Los visualicé físicamente y yo dije ‘Oh my god, eso es mucha gente que me está leyendo en ese momento’. Fue como que me cayó la cosa de que de que en realidad estaba escribiendo para muchísima gente y que a mucha gente le gustaba lo que yo escribía.

C: ¿Y qué crees que fue lo que atrajo tantos lectores a tus novelas?

A: Yo creo que es esa voz del joven que está teniendo todas sus crisis de amor, de identidad, todos esos procesos porque creo que mis historias están muy guiadas por personajes más que por trama y las personas que las leen siempre me dicen ‘ay me sentí muy identificada en esta situación o en este momento’. Yo creo que cuando los lectores tienen ese clic con los personajes, se quedan ahí.

Cortesía

C: ¿Cómo fue que pasaste de Wattpad a formar parte de las editoriales más reconocidas?

A: Creo que fue por el ruido que empecé a hacer en las redes, creo que en Wattpad pues eran millones y millones de leídas y siento que las editoriales como que vieron eso y dijeron ‘Oye ¿qué pasa aquí?’. Creo que Wattpad también lo vio y dijeron ‘Okay, estamos viendo muchos millones de leídas aquí, vamos a ver si alguna de estas historias podemos ofrecérselas a editoriales’. Y en mi caso con mi primera historia tuve un mensaje de Planeta, que fue con Mi amor de Wattpad; ellos me dijeron que estaban interesados y ese fue mi primer libro en físico. Ya con A través de mi ventana sí fue Wattpad que vio que tenía muchas leídas y se lo ofrecieron a muchas editoriales, afortunadamente Penguin Random House nos dio la bienvenida a su casa.

C: ¿Cómo es tu proceso o tu ritual para escribir un libro?

A: Primero mucho café. El café es lo que mueve todo en mí, necesito mucho café, necesito un lugar tranquilo y generalmente me llega como una idea vaga del libro, entonces escribo el primer capítulo y digo ‘Okay, esto sí puede tener un futuro para desarrollarlo o no’, porque muchas veces nos pasa como autores que tenemos ideas constantemente y no todas las vas a desarrollar, no vas a tener el tiempo para desarrollarlas todas, entonces hago ese intento, como que este primer capítulo así me fluye y digo ‘Bueno, voy a escribir la historia’, si no pues a borradores y vamos a la siguiente idea.

C: A través de mi ventana ha sido todo un fenómeno, ¿qué significa para ti ver un mundo que creaste hecho película?

A: No me lo creo todavía. Yo creo que ningún autor está preparado para pasar por Netflix, que es una plataforma tan grande. Creo que lo que más impacta es el acceso a otros países que yo ni idea, porque a mí me llegaban muchos mensajes en otros idiomas de personas que vieron la película y yo no los entendía. Entonces creo que eso fue como el impacto más grande, que todavía siento como que alguien por allá lejísimos está viendo la película y sabe de mi historia.

C: Antes de que Clara Galle y Julio Peña fueron elegidos para interpretar a Raquel y Ares, ¿qué actores habían pasado por tu mente?

A: ¿Sabes que ninguno? No suelo hacer match entre mis personajes y personas de la vida real. No sé, siempre me ha costado muchísimo y de hecho los lectores me dicen ‘Ay, pero quién es tu fan cast para tal libro’, y yo no puedo porque mis personajes en mi cabeza están muy específicos entonces me cuesta muchísimo imaginarme una persona real como mi personaje, no he podido todavía.

C: ¿Qué evolución notas como escritora de tu primera a tu última novela?

La diferencia es abismal y sigo creciendo todos los días. Yo siento que los escritores siempre vamos a estar constantemente creciendo porque la única manera de mejorar escribiendo es escribiendo, o sea no hay no hay otra forma. Y sí obviamente yo a veces veo mis primeros libros y es como que los leo y noto que la diferencia es bastante, incluso lo que yo escribiría hoy, el libro que ya publiqué hace como unos 4 meses, ya es mucho mejor. Eso me gusta mucho, porque puedes ver tu crecimiento a lo largo de tus obras.

C: Has demostrado que cuando se trata de soñar no hay límites, ¿que consejo le das a todas aquellas personas que quieren convertirse en reconocidos escritores?

A: Mucha paciencia, porque siempre pienso que tendemos a tener como esas ansias muy intensas de que ‘Ay, yo quiero ser famoso ya, yo quiero escribir una novela ya y que se publique ya’, y todo lo queremos en el momento porque estamos muy acostumbrados a esa inmediatez con las redes sociales. Se necesita mucha paciendia, también creo que escribir todos los días te ayuda muchísimo a crecer como escritor y sobre todo si van a empezar en Wattpad, les digo que se tomen su tiempo, que si tienen un lector, dos tres lectores pues que hablen con ellos, interactúen, creen su comunidad. Y de verdad, la paciencia es clave porque no va a pasar de la noche a la mañana, pero los sueños sí se cumplen.