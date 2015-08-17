Cómo aclarar tu cabello ¡Naturalmente!

¡Sin químicos! Sólo manzanilla y canela

La primera vez que me aclaré el cabello fue en una clase de ciencias, estábamos haciendo un experimento con peróxido de hidrógeno. Tenía 14, estaba muy aburrida y parecía una forma fantástica de experimentar con peróxido de hidrógeno ¡Y funcionó de manera increíble! Me di unas luces maravillosas en el cabello.

No siempre tuve el mismo éxito. Un par de años después cuando era estudiante intenté de rubio luego de un año con el cabello negro. ¡Lo aclaré tanto que se me cayó! No es broma. Gracias a Dios existen los cortes Pixie.

No podía seguir alejada de la filosofía del cuidado del cabello. Ahora, tiendo a ponerme en el cabello,únicamente cosas que pondría en mi cuerpo y a través de la boca, porque creo que con el tiempo todo termina en el interior.

Entonces ¿Qué hacer si quieres cambiarte el color? La Henna es una buena opción, y existen grandes variedades. Pero yo quería aclarar mi cabello luego del oscurecimiento gradual que la henna me había dado.

EL EXPERIMENTO

Limón, bicarbonato de sodio y vinagre de sidra de manzana... todas tienen cualidades de aclaramiento pero su efecto es gradual y lleva algunos meses. O requieren de sol. Por otro lado, el té de manzanilla y canela puede funcionar en cuestión de horas.

Corté 10 bolsitas de té de manzanilla y añadí dos cucharadas grandes de canela, una pizca de miel y agua hirviendo hasta que todo se volvió como una pasta. Lo dejé reposar durante una hora.

LA EXPERIENCIA

Tuve que conocer bien la mezcla, ya que no se pegaba a mi cabello seco fácilmente, recomiendo mejor hacerlo con el cabello mojado. Una vez terminado, lo envolví en una bolsa de plástico y lo dejé durante el resto del día.

Cuando mi cuero cabelludo empezó a calentarse por debajo de la bolsa, comencé a sentir que algo estaba pasando. Comenzó a hormiguearme todo y de pronto caí en la idea de que esto realmente podría funcionar.

Cuatro horas más tarde me quité la bolsa de la cabeza y mi cabello se sentía extraño, suave al punto de ser viscoso. Me lo lavé usando shampoo de harina de centeno (aunque cualquier shampoo funciona). Tardé una eternidad en quitar todos los residuos que quedaban y cuando salí de la ducha y me miré en el espejo ¡Vi que aún me quedaban hojas de té en el cabello! Tuve que esperar hasta que se secara para poder cepillar los restos.

EL RESULTADO

Con suerte podrás verlo en en las fotos, y sino en el video, que mi cabello es al menos un tono, posiblemente dos, más claro. Volvió el tono cobrizo claro que tenía mi cabello antes de que utilizara henna por primera vez. ¡Estoy encantada!

CONCLUSIÓN

Si lo que buscas es un cambio sutil en tu cabello, ¡Bien podrías conseguirlo con una taza de té!

Sin embargo, es posible que tengas resultados más sencillos haciendo una infusión y colocándola en un rociador de spray para que puedas aplicarlo de a poco cada día.

Té eh.. ¿Qué tal? ¡Realmente es un milagro!