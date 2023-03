Las ciudades y lugares imperdibles en tu próxima visita a Québec

Si buscas que tus próximas vacaciones estén llenas de comida deliciosa, cultura y mil actividades… ¡Montréal y Québec City son tu parada obligada!

Cuando hablamos de Québec no podemos más que pensar en un lugar audaz, con movimiento y creatividad en cada una de sus ciudades y lugares imperdibles, por lo que si tú eres una de esas personas llenas de ritmo y curiosidad, ¡será el destino ideal para tus próximas vacaciones! Esta ciudad conocida como la cuna francesa en América del Norte fue descrita por la UNESCO como patrimonio mundial, ¡y no es para menos! Tiene todo lo que podríamos desear para pasar unos días increíbles. Y es que no hay cómo aburrirse: puedes explorar sus mercados gourmet, visitar sus murales y exposiciones urbanas, darte un break en uno de sus espectaculares parques o hasta dejarte sorprender por el sabor de sus restaurantes, ¡encuentras de todo y para todos los gustos! Si tienes pocos días, te vamos a compartir algunos de los imperdibles que no puedes dejar de visitar. Si eres amante de la naturaleza, date una vuelta por el Parque de la Chute-Montmorency, una cascada de 30 metros más alta que las del Niágara y que cuenta con tres recorridos de vía férrea, una tirolesa y hasta un teleférico.

El barrio Petit-Champlain, la Place Royale, las Llanuras de Abraham, el Edificio del Parlamento o un paseo por la Terraza Dufferin en el Viejo Québec, también son básicos durante tu visita. Por cierto, no olvides tomarte una foto en el icónico Château Frontenac.

Para tu vista y paladar

Para los amantes del buen comer, hay spots espectaculares -y deliciosos-, porque ya sabes lo que dicen: “no hay mejor manera de conocer un lugar que a través de su comida”. Gracias a la influencia de las tradiciones de las Primeras Naciones, la herencia francesa en el joie de vivre y el mosaico de culturas, la gastronomía de Québec es una verdadera experiencia para los sentidos de quienes visitan sus ciudades.

1 de 2 2 de 2

Por su parte, más de 120 culturas influyen directamente en la oferta culinaria de Québec, por lo que las opciones son infinitas. Podrás degustar platillos únicos en elegantes bistros o visitar alguno de los múltiples restaurantes pop-up. Solo te pedimos un favor, no dejes de probar los apreciados bagels o las carnes ahumadas.

1 de 2 2 de 2

]

Ahora que si lo tuyo es el arte, date una vuelta por el Museo Nacional de Bellas Artes de Québec, que tiene una colección de más de 38,000 obras y te dará un panorama de la historia de esta increíble ciudad. Y ya que hablamos de historia, seguramente amarás Wendake, el patrimonio huron-wendat que comprende espectáculos de danza, cuentos y leyendas que te transportarán directo y sin escalas a este maravilloso pueblo.

Montréal: el lugar que lo tiene todo

¿Decidiste que vas a pasear también por Montréal? ¡Qué bueno, porque no te arrepentirás! En este lugar se encuentra el Mont Royal, un imponente bosque que crece dentro de la zona urbana, tal como Central Park en NY. Visita el mirador Kondiaronk si quieres las fotos más “instagrameables” porque la vista es impresionante.

Si tienes cosquilla por la diversión pasea por el Quartier des spectacles, un kilómetro cuadrado que alberga la Place des Arts, el Museo de Arte Contemporáneo y la Ópera de Montreal, donde encontrarás espectáculos, instalaciones artísticas, eventos de día o de noche y lo mejor de todo es que no hay tráfico porque todas las calles están cerradas. Te garantizamos que una vez que estés en Québec, y después de conocer sus ciudades y alrededores, no querrás irte nunca.

No te pierdas:

Así luce actualmente la niña que bailó con Jack en ‘Titanic’

Por qué Ben Affleck y Jennifer López fueron los reyes del meme en los Grammy 2023