Celebridades que poseen un récord Guinness

Para aparecer en el libro de récord Guinness es necesario realizar una hazaña que nadie más haya logrado antes y estas celebridades inscribieron su nombre en la historia…

El famosos libro de los Récord Guinness es un compendio de hazañas que empezó a publicarse en 1955 con la finalidad de tener un registro histórico de sucesos sorprendentes, extremos o extraños en todo el mundo.

Aunque en sus páginas existen miles de nombres, en muchas ocasiones se trata de personas comunes que batieron un récord y por ello ocupan un lugar, pero también figuran celebridades que gracias a su talento y sus éxitos profesionales han logrado el codiciado registro en el libro.

Justin Bieber

El cantante canadiense logró poner su nombre en el libro de los Récord Guinness gracias que su canal de Youtube, con el mismo que saltó a la fama, fue el primero en llegar a los 3 millones de visitas, a su vez, el video con mayor número de dislikes en la historia de la plataforma es su éxito ‘Baby’.

Miley Cirus

La protagonista de Hannah Montana se convirtió en la artista pop más buscada en Internet desde 2005, también fue la adolescente con más canciones en listas internacionales y la más joven de la historia en debutar en el puesto número uno del Billboard 200.

Ben Stiller

En 2016, durante la alfombra roja del lanzamiento de la película Zoolander 2, el actor se tomó una selfie con el palo más largo de la historia según Guinness, el slefie stick mide 9 metros.

Katy Perry

La primera persona de la historia en conseguir 100 millones de seguidores en X fue Katy Perry, quien a su vez logró ser la artista con mayor facturación en 2016 al ganar 135 millones de dólares.

Eminem

En 2013 Eminem estableció el récord Guinness de pronunciar más palabras durante una canción. En su tema ‘Rap God’, que dura 6 minutos y 4 segundos, el rapero dice mil 560 palabras sin parar.

Enrique Iglesias

El cantante obtuvo dos récords Guinness en 2016. Uno por ser el artista que más tiempo estuvo en el número 1 de la lista Hot Latin Songs, gracias a su tema ‘Bailando’, y otro por ser el cantante con más canciones en esa misma selección.

Jennifer Lawrence

Gracias a las sagas de ‘Los juegos del hambre’ y de ‘X-Men’, Jennifer Lawrence se ganó un lugar en El libro Guinness de los récords por ser la estrella femenina de cine de acción más taquillera.

Snoop Dogg

Snoop Dogg puede presumir de ser la persona que ha preparado el cóctel más grande del mundo para el cual utilizó 180 botellas de ginebra de 1.75 litros, 156 de brandy de albaricoque de un litro y 28 jarras de jugo de naranja de 3,78 litros.

La bebida fue servida en el festival BottleRock Napa Valley de California (Estados Unidos).

Dwayne Johnson ‘La roca’

La Roca posee el récord de mayor número de selfies hechos en 3 minutos con una impresionante marca de 105. Lo batió en el estreno de ‘San Andrés’ (2015) en Londres.

Beyoncé

Es la artista femenina con mayor cantidad de premios Grammy ganados en un solo año al igual que Adele y la más nominada al mejor vídeo en los MTV Video Music Awards.

Vin Diesel

Tras la muerte de su amigo Paul Walker, Vin Diesel le dedicó un bonito homenaje en Facebook. Aquella publicación es la que más ‘me gusta’ ha recibido en la historia de esta red social, superando los 8 millones.

Jackie Chan

Desde 2012, Jackie Chan posee el récord Guinness por ser el actor que más acrobacias ha realizado en películas. Un hito, eso sí, que le ha costado varias lesiones, incluidas roturas de nariz, de pómulos y de cráneo.

Martin Scorsese

El director tiene el récord Guinness al mayor número de nominaciones al Oscar a mejor director. Hasta 2024 suma un total de 10.

Shakira

La colombiana batió el récord Guinness cuando su disco ‘Fijación oral vol. 1’ se convirtió en el álbum en español más vendido en una semana. Además, la famosa cantante también fue la primera persona en alcanzar la cifra de 100 millones de fans en Facebook.

Taylor Swift

La cantante estadounidense es la persona con más premios Guinness en el mundo del entretenimiento, cuenta con un total de 69 premios. Uno de ellos lo consiguió en 2021 con el título de la ‘canción más larga en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 por su canción ‘All Too Well’.

Meryl Streep

La actriz y cantante Meryl Streep cuenta con varios premios Guinness, la amada celebridad es ‘la estrella femenina principal de películas musicales más taquillera de todos los tiempos’ y, según la propia web de los GWR, ¡todo es debido a “la recaudación acumulada en salas de cine de todo el mundo por ‘Mamma Mia!’, ‘Into the Woods’, ‘Mamma Mia: Here we go again’ y ‘Mary Poppins Returns’. ¡Y es que película que toca, película que triunfa!

Además, sí, es ‘la actriz con más nominaciones al Óscar’ y a los Globos de Oro, entre muchos otros.

Harry Styles

El ex boy band es el cantante con la ‘canción más escuchada en la plataforma Spotify en el año 2022'. Todo ello lo consiguió con un total de 1.5 billones de reproducciones.