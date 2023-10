¡Mira el nuevo atrevido tatuaje que presumió Billie Eilish a través de las redes sociales!

Billie Eilish es una de las celebridades que más críticas ha recibido sobre su cuerpo, al grado de que la cantante prefería utilizar prendas oversize para ocultar su figura, sobre todo sus pechos. La intérprete de My Future incluso reveló hace algunos meses que perdió 100 mil seguidores en Instagram a causa de un pronunciado escote.

“La gente se aferra a ciertos recuerdos y desarrolla una fijación. Pero resulta muy deshumanizante. Perdí cien mil seguidores solo por mis pechos. Por alguna razón, a la gente le dan miedo los pechos grandes”, dijo en una entrevista con Elle. Por lo mismo, hace un tiempo la artista publicó una fotografía utilizando un escotado bikini y le envió un mensaje a todos los haters que emiten juicios sobre su cuerpo.

“Carta a algunos comentarios que veo a veces. Pasé los primeros cinco años de mi carrera completamente OBLITERADOS por ustedes, tontos, por ser masculinos y vestirse como lo hacía y constantemente me decían que estaría más sexy si actuaba como una mujer. Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o apropiado, CAMBIÉ y me vendí… y ‘¿Qué le pasó? Dios mío, no es lo mismo Billie, ella es como el resto, bla, bla. Ustedes son verdaderos idiotas. JAJAJA. Puedo ser ambos, malditos tontos. ¡QUE EXISTAN LAS MUJERES!”, escribió.

Por lo mismo, Billie Eilish ya no teme posar frente a las cámaras como más cómoda se sienta, y recientemente decidió publicar una fotografía topless para mostrar su nuevo tatuaje en la espalda.

Billie Eilish posa topless para mostrar su nuevo tatuaje

Billie Eilish compartió una atrevida fotografía de su espalda desnuda para mostrar su nuevo tatuaje a sus 110 millones de seguidores. Se trata de un diseño abstracto en color negro que comienza en la base de su cuello y termina al final del coxis.

En el pasado, la cantante había señalado que tenía varios tatuajes pero que nunca iba a enseñarlos públicamente. Sin embargo, su mentalidad ha cambiado y ahora la artista ya no teme dejar al descubierto sus diseños. Mira su más reciente tattoo, del cual hasta el momento se desconoce su significado.