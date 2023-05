¿Barbie siente deseo sexual? Margot Robbie responde

“Es de plástico y no tiene organos reproductores": Margot Robbie sobre la sexualización de Barbie

Margot Robbie se meterá en la piel de Barbie, la emblemática muñeca de Mattel, en la película dirigida por Greta Gerwig que verá la luz en cines el próximo 21 de julio. Y mientras se acerca la fecha de estreno, la actriz australiana ha querido dar su impresión sobre la polémica que gira en torno a la sexualización de la figura lanzada por la juguetera, así como la razón de por qué quería que Gal Gadot estuviese en el reparto de la cinta.

Fue el pasado mes de abril cuando Robbie, que ejerce también como productora ejecutiva de Barbie, aseguraba que el guion le pareció buenísimo, aunque también pensó que Warner Bros. no les permitiría hacer la película. Ahora, en una reciente entrevista con Vogue, la actriz ha querido dar su contundente parecer ante la perspectiva sexual desde la que algunos se aproximan al personaje, pese a tratarse de una simple muñeca.

“Es una muñeca. Es una figura de plástico. No tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductivos. Y si no tiene órganos reproductores... ¿sentiría deseo sexual? No, no creo que pueda. Está sexualizada. Pero jamás debería ser sexy. La gente puede proyectar sexo sobre ella. Sí, puede usar falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quiera que le vean el trasero”, afirmó Robbie sobre la polémica que gira en torno a la figura de Barbie.

GAL GADOT, EL FICHAJE FRUSTRADO

Curiosamente, Robbie siempre tuvo en mente a Gal Gadot para encarnar a la muñeca de Mattel. Tanto es así que para la intérprete, la protagonista de Wonder Woman “es como la energía de Barbie. Porque es increíblemente preciosa, pero no la odias por ser tan hermosa, es tan genuinamente sincera, tan entusiasta y tan amable que es casi ridícula. Es como el paso previo antes de ser una idiota”, comentó la actriz.

Aunque apenas se conocen detalles sobre la trama, Warner Bros. ha publicado una breve descripción de la cinta. “Vivir en Barbie Land es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken”, reza el prefacio publicado por el estudio.

Además de Robbie, completan el reparto de Barbie, Simu Liu, Ryan Gosling, Emma Mackey, América Ferrera, Dua Lipa, Kate McKinnon, Helen Mirren, Alexandra Shipp, Ariana Greenblat, Will Ferrell, Rhea Perlman, Michael Cera y Kingsley Ben-Adir entre muchos otros.

