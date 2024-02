Así se verá Stormi Webster a los 20 años según esta edición digital y luce idéntica a Zendaya

¿Quién es quién? Los usuarios aseguran que Stormi Webster lucirá igual que Zendaya cuando sea grande

Stormi Webster acaba de cumplir 5 años de edad y Kylie Jenner no podría estar más orgullosa de su primogénita. A su corta edad, la pequeña ya ha asistido a una gran variedad de eventos y galas de gran relevancia en el mundo del espectáculo, pues se ha convertido en el plus one indiscutible de la menor de las Kardashian. Además, Stormi ya cuenta con una gran colección de las prendas y accesorios pertenecientes a las firmas más prestigiosas en la industria de la moda, por lo que no sería una sorpresa que siguiera los pasos de su madre y se involucrara en el mundo de belleza cuando sea grande (quizá pronto exista un Stormi Cosmetics).

Si bien muchos fanáticos y medios de comunicación han señalado en múltiples ocasiones el gran parecido que existe entre Stormi y su padre, Travis Scott, un diseñador recientemente reveló cómo es que la pequeña cambiará físicamente cuando sea mayor.

Así se verá Stormi Webster a los 18 años según esta edición digital y luce idéntica a Kylie Jenner

La cuenta de Facebook llamada Low Cost Edit compartió un video que muestra cómo se verá Stormi Webster dentro de 15 años, cuando tenga 20. Con una melena lacia y un maquillaje impecable, la hija de Kylie Jenner luce idéntica a su madre según la edición digital, la cual ayudó a transformar su belleza en la de una joven adulta.

“Se parece a su tía, Kim Kardashian”, “Mucho más hermosa que su madre”, “Es idéntica a Kylie Jenner”, “Se ve como una Kylie sin operaciones”, “Todo depende de cuántas cirugías se vaya a hacer”, “Tiene los ojos de su madre” y “Se parece mucho a Zendaya”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

¿Se parecerá Stormi a Kylie? ¡Mira el video y saca tus propias conclusiones!