Así fue grabar Superman para Sara Sampaio y María Gabriela de Faría

La nueva película de Superman promete no solo renovar el universo DC, sino también traernos personajes que vamos a amar desde la primera escena. Dos de las actrices que ya se robaron reflectores, Sara Sampaio y María Gabriela de Faría nos contaron cómo vivieron el rodaje, qué hace tan especial a sus personajes y cómo es trabajar con James Gunn (spoiler alert: sí, es tan cool como parece).

Un rodaje entre adrenalina, vértigo y sets que parecen salidos de un parque de diversiones

“Me encantaba ver los sets”, cuenta Sara. “Realmente los construyeron. La Fortaleza de la Soledad estaba ahí, gigante. Yo solo pensaba: esto debería estar en un parque de diversiones”.

Para María Gabriela, la emoción estaba más enfocada en las escenas de acción. “Yo no tenía habilidades en eso, así que entrené por mucho tiempo. Me acerqué mucho al equipo de stunts y les tengo un respeto enorme. Enfrenté miedos muy grandes, como el vértigo. Tuve que volar, literalmente. Nadie sabía que estaba aterrada, excepto mi doble. Cuando despegué en el primer ensayo, me preguntaron: ‘¿Estás bien?’. Yo respondí ‘¡Sí!’, pero no sentía las piernas”.

Conoce a Eve y Angela: mujeres que brillan en un mundo lleno de superhombres

Sara interpreta a Eve Teschmacher, novia de Lex Luthor. “Es divertida, vive para el Insta, todo le emociona. Todo es nuevo para ella, y aunque parece solo una acompañante glamurosa, tiene acceso a todo lo que pasa tras bambalinas y elige qué hacer con eso”.

Warner Bros.

María Gabriela da vida a Angela Spica, una ex agente especial ahora mitad humana, mitad máquina. “Trabaja para Lex y cree en su visión. Es muy capaz, incluso antes de tener poderes. Para mí, el reto fue físico: ¿cómo se mueve alguien que tiene un lado humano y otro mecánico? Es un conflicto interno constante”.

¿Y cómo fue trabajar con James Gunn?

“James te deja ser tú misma”, dice María. “Me liberó de muchas inseguridades como actriz. Es auténtico, irreverente y tiene cero filtros. Me hizo sentir que podía mostrarme tal como soy”.

Bleia Campos

Sara lo confirma: “Tiene una política de cero egos y se nota. Todo el equipo es amable y súper profesional. Parece que estás filmando una peli indie, con toda la precisión de una superproducción. Todo fluye. Y cuando James se ríe con algo que dices, sabes que hiciste bien tu trabajo”.

¿Qué quieren que la audiencia sienta al ver la película?

Esperanza. Emoción. Y muchas emociones. “Vas a sentirte orgullosa de la humanidad”, dice María. “Vas a llorar un poco, emocionarte con la acción y salir con el corazón calentito”, agrega Sara. “Es como ver un cómic cobrando vida”.