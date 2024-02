Así es la dieta de Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, para triunfar en el Super Bowl

Travis Kelce, el novio de Taylor Swift es uno de los mejores deportistas del momento y como tal debe llevar una dieta impecable para mantener su rendimiento deportivo…

Llegó el momento de Travis Kelce y Taylor Swift no dudó en atravesar el mundo para alentar a su novio desde el palco del Allegiant Stadium, creímos que no lo lograría por las fechas que tuvo recientemente con The Eras Tour en Japoón, sin embargo, todo se puede cuando el amor y los jets privados están de por medio.

Esta es la no tan rigurosa dieta de Travis Kelce

El ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce pesa ni más ni menos que 118 kg de puro poder, esto lo hace ser eficaz y pieza fundamental en la estrategia de juego de los Jefes. Su altura de 1.96 metros también es un atributo necesario para la posición en la que juega el novio de Taylor, misma que le exige un consumo diario de 4000 calorías diarias para mantenerse activo y preservar su físico perfecto.

Kumar Ferguson, su cheff personal, debe diseñar una dieta basada en carbohidratos y proteínas para que el ala cerrada de los Chiefs coma rico y coma bien.

Esta es la no tan rigurosa dieta de Travis Kelce Getty images

Las alitas picantes, la carne de res y el pollo con huevos fritos forman parte fundamental de la dieta de Travis Kelce, que además añade suplementos vitamínicos y minerales para complementar su dieta y obtener la energía que le exige ser el mejor jugador de la NFL en este momento.

Aunque Taylor Swift también ha reconocido tener una dieta balanceada entre semana, se ha dejado influenciar por los hábitos de su novio durante los fines ya que en varias ocasiones se les ha visto visitar los mejores restaurantes del mundo.

Durante su gira en Argentina, Taylor Swift y Travis Kelce visitaron el Elena, un restaurante típico donde comieron empanadas, carne de res, provoleta de cabra y carpaccio de buey.

En New York se les ha visto visitar el Nobu, donde su ticket reveló que són fans de sushi, sashimi, tempura y sake.

La primera vez que se les vio en público, Taylor y Travis comieron pizza, sushi y hamburguesas en el Prime Social sucursal Kansas.