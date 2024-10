Así es la aterradora tradición postmortem en la familia de Elvis Presley

Con la publicación de las memorias de Lisa Marie Presley salen a la luz oscuros secretos de la familia del rey del Rock, entre ellos una aterradora tradición postmortem…

Este 8 de octubre salió a la venta el libro postmortem de las memorias de Lisa Marie Presley en Estados Unidos, con el también se revelan los más íntimos secretos de la familia del rey del rock. La encargada de compilar las memorias de Lisa Marie, la única hija de Elvis y Priscilla fue Riley Keough, nieta de ambos y lo hizo gracias material videograbado que dejó su madre, Lisa Marie Presley, antes de morir en 2023 a causa de un bloqueo en el intestino delgado ocasionado por una cirugía bariátrica para bajar de peso.

Como podrás imaginarte, todas las familias esconden secretos que finalmente con el paso del tiempo salen a la luz y la familia Presley no es la excepción. El libro que contiene el material inédito se llama From Here to the Great Unknown: A Memoir donde se revela un tema en particular: la terrorífica tradición de la familia Presley para despedir a sus integrantes fallecidos.

Así es la aterradora tradición postmortem de la familia Presley

La publicación de las memorias de Lisa Marie Presley ha llamado la atención de los medios internacionales tras revelarse una tradición poco usual que Lisa Marie Presley empleó con su hijo, Benjamin Keough quien se quitó la vida a los 27 años en 2020.

La única heredera de Elvis y Priscilla Presley reveló que mantuvo el cadáver de su hijo Benjamin durante 2 meses en hielo seco en una de las habitaciones de su residencia en Los Ángeles.

Lisa Marie Presley y familia Getty images

No hay ninguna ley en el estado de California que te obligue a enterrar a alguien inmediatamente Lisa Marie Presley

Para Riley Keough no resulta extraña esta declaración, pues reconoce que para su mamá era importante despedirse de su hermano Benjamin tal como lo hizo con el rey del rock en 1977 cuando tenía solamente 9 años y él murió.

Tener a mi padre en la casa después de que murió fue increíblemente útil porque podía ir y pasar tiempo con él y hablarle Lisa Marie Presley

Elvis Presley, Priscilla Presley y Lisa Marie Presley Getty images

En el mismo texto, Lisa Marie habla sobre las medidas necesarias para mantener un cuerpo en hielo seco durante dos meses sin que este sea severamente afectado por la descomposición. De acuerdo al libro, el cuerpo de Benjamin estuvo en una habitación a 55 grados mientras Lisa Marie, su madre, decidía donde reposarían finalmente sus restos. Eligió Graceland junto a su abuelo Elvis, mismo lugar donde, desde 2023 descansa la única hija del rey del rock.