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¡Angelina Jolie estrena Maléfica en París!

Mayo 07, 2014 • 
Cosmopolitan
¡Angelina Jolie estrena Maléfica en París!

La guapa actriz platica sobre su carrera, su compromiso con Brad Pitt y algunos problemas sociales

Durante la presentación en París de la película “Maléfica”, película de Disney en donde Angelina Jolie interpreta a la bruja de La Bella Durmiente, la guapa actriz aclara los rumores sobre la supuesta boda con Brad Pitt en su mansión vitícola Château de Miraval, en el sureste de Francia.

“Seguimos estando comprometidos, pero es un proyecto en el que pensamos. Sí, nos vamos a casar, está previsto”, confesó.

“Siempre me ha gustado Francia. Con Brad, buscábamos un lugar donde poder trabajar con la gente del lugar, participar de las costumbres locales, integrarnos en sus tierras y sus terruños”, explicó la actriz, quien es también productora de vino rosado.

Sobre el problema que viven las niñas en Nigeria, la actriz calificó este secuestro como una “crueldad inimaginable”.

Te compartimos el último trailer de la esperada película.

Cosmopolitan
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