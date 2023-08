‘Una vida sin amor no tiene sentido': Adèle Exarchopoulos habla sobre ‘Pasajes’ y los secretos que se cuenta antes de actuar

Adèle Exarchopoulos suele hacerse muchas preguntas. La actriz francesa, que irrumpió en la escena fílmica internacional hace una década gracias a su sutil actuación como una joven descubriendo el amor, la pasión y el dolor en La vida de Adèle (La vie d’Adèle), asegura que hacerlo es una de las partes más importantes de su trabajo. Le ayuda a elegir los proyectos que acepta, a entrar en la piel de un personaje y a comprenderlo, más cuando el rol al que da vida es tan diferente a ella. Uno de esos casos sucede con “Agathe”, la maestra que se ve envuelta en un apasionado triángulo amoroso en la película Pasajes (Passages), del cineasta estadounidense Ira Sachs, que actualmente está en cines y pronto llegará a la plataforma de streaming Mubi.

En el filme, Franz Rogowski interpreta a “Tomas”, un director alemán que inicia un romance con la tímida profesora francesa después de terminar de filmar una película en París. Lo hace a espaldas de “Martin” (Ben Whishaw), un impresor británico que por años ha soportado las infidelidades de su pareja. Sin embargo, hay algo diferente en esta ocasión, pues la relación entre “Tomas” y “Agathe” se vuelve día con día más seria. Sin decidirse por uno de sus amantes o por el otro, el cineasta sucumbe ante sus dudas, a la vez que arrastra a aquellos que ama y desea en una espiral de sentimientos.

“Creo que Agathe es realmente diferente a mí en muchos aspectos”, cuenta Exarchopoulos a Cosmopolitan desde una habitación en su natal Francia. “En primer lugar, como se viste, su relación con su familia y que yo no podría tener tanta compasión por alguien que ya está involucrado con otra persona. Soy demasiado frágil para manejar este tipo de situaciones”.

Franz Rogowski y Adèle Exarchopoulos en una escena de la película ‘Pasajes’ Mubi

Ante esto, Adèle recurrió a hacerse múltiples preguntas para encontrar los “secretos” que necesitaba saber antes de entrar en la piel de Agathe: "¿Por qué ella intentó convertirse en maestra? ¿Cómo se vincula con su familia? ¿Intentó ir contra ellos porque, aunque son amables, tienen algo pretencioso en cierto modo? ¿Por qué le fascina este hombre?... Esos son los secretos que me cuento a mí misma”.

“Ella está lista para ser lastimada, pero no está lista para lastimar a alguien”

Por supuesto, Adèle tuvo el acompañamiento del director y coguionista de la película Ira Sachs, con quien confiesa haber discutido sobre las diferencias entre sus culturas y sus opiniones sobre el concepto de tener una pareja, pero la construcción de su personaje se fue formalizando conforme la acción sucedía y “Agathe” se veía atrapada por la trama, volviendo este un proceso vivo. “No creo que mis personajes tengan una construcción antes de ir a filmar. Pensar en que ella es de una forma o haría esto. Son más los cuestionamientos. Personalmente, me despierto una mañana pensando en algunas cosas y a la mañana siguiente pienso otras cosas. Todo lo que sucede aquí es una experiencia”.

Adèle Exarchopoulos y Ben Whishaw en una escena de la película ‘Pasajes’ Mubi

En uno de los momentos más complicados de la película, “Agathe” revela a “Martin” un secreto que pudo haber marcado la vida de los tres personajes principales para siempre. Lo hace sin mayores aspavientos, a pesar de las emociones que están actuando en ese momento, sentados en una cafetería. Eso, según algunos críticos, hace más dolorosa la revelación, pero también más cotidiana; humana. Todo fue posible gracias al envolvimiento que Exarchopoulos logró con su personaje.

“Intenté que ella no fuera una víctima del amor”, dice al momento de referirse a aquella escena. “Me decía a mí misma: ‘Ok. Ella está lista para ser lastimada, pero no está lista para lastimar a alguien más al verse obligada a meterse en este tipo de situaciones'".

Adèle Exarchopoulos, Pasajes y ese enorme terreno de juego que son las relaciones humanas

Es difícil considerar a Pasajes una película más en la filmografía de una actriz –quizá una de las grandes representantes de su generación en Europa– y no como una incursión profunda e interesante en un tema que parece marcar este periodo en la carrera de Adèle Exarchopoulos: las relaciones humanas.

Adèle Exarchopoulos y Franz Rogowski en una escena de la película ‘Pasajes’ Mubi

“Simplemente sucedió”, responde al ser cuestionada sobre su notable interés en las historias que abordan la conexión entre las personas. “Quiero decir que no estoy tratando de tener una estrategia, porque cada vez que lo intenté no fui feliz. Intenté elegir una o dos películas con esta estrategia detrás, no diré cuáles, porque pensaba ‘Oh, está bien, porque si hago esta película quizá me traerá algo’ y cada vez que elegía las películas así no era feliz desde el día uno de rodaje. Así que dejé de intentarlo”.

Pese a ello, Exarchopoulos reconoce que el tema y las diferentes interpretaciones que puede tener –como se nota en sus películas Zero Fucks Given y The Five Devils, ambas disponibles en Mubi– le atraen por completo. “Una vida sin amor, que puede ser una amistad, maternidad o con amantes, no tiene sentido... Para mí, las relaciones humanas son un enorme terreno de juego, porque incluso si lo intentas analizar, todos seguimos siendo animales y todos tenemos complejidades. Eso es lo que estoy buscando cuando interpreto a un personaje, de lo contrario me aburro”.