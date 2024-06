En Cosmopolitan tenemos un clip en exclusiva del capítulo 3 de la temporada 5 de Las Kardashian, ¡no te la pierdas!

La temporada 5 de Las Kardashian viene cargada de nuevas polémicas y sorpresas que dejarán a los fanáticos con el ojo cuadrado. Fue el pasado 23 de mayo cuando se estrenó exclusivamente por Disney+ y Star+ la quinta temporada de este reality show protagonizado por el clan Kardashian-Jenner, en el que podemos ver la evolución personal y profesional de la mediática familia. Lo mejor de todo es que las cámaras de Las Kardashian te dan un vistazo a la vida íntima de las socialités, más allá de sus redes sociales.

“Justo cuando se cree que la vida de la familia Kardashian Jenner no puede ir más rápido, sus integrantes la ponen a toda marcha. Desde la pantalla grande a la dicha de tener un bebé, la familia continúa desafiando las expectativas en todo lo que emprende. Las cámaras graban mientras Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie navegan las complejas interacciones de hermanas, todo bajo el ojo atento de la matriarca favorita de todos, Kris”, reza la sinopsis de esta nueva temporada.

Ben Winston, socio de Fulwell 73, es el productor ejecutivo de la serie junto con Emma Conway y Elizabeth Jones, con Danielle King desempeñándose como showrunner y productora ejecutiva. Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner también se desempeñan como productoras ejecutivas.

Tenemos un adelanto en exclusiva del capítulo 3 de la temporada 5 de Las Kardashian

En Cosmopolitan México tenemos un adelanto en exclusiva del capítulo 3 de la temporada 5 de Las Kardashian; se trata de una plática entre Scott Disick, Kris Jenner y Khloé Kardashian en la que hablan del peso del modelo y actor, quien también formó parte de Keeping Up With The Kardashians.

Si te quedaste con ganas de saber más sobre The Kardashians, recuerda que se estrenará un nuevo episodio todos los jueves a través de Star+, ¡no te los puedes perder!