Top 3: Entrenamientos de alta resistencia para mujeres de alto rendimiento físico...

1. CrossFit: el clásico del alto rendimiento

CrossFit es el entrenamiento estrella para quienes quieren fuerza explosiva, resistencia cardiovascular y poder total. Combina pesas olímpicas, HIIT, gimnasia y cardio en sesiones que retan hasta a atletas avanzadas.

Fortalezas del CrossFit:



Incrementa fuerza total y masa muscular.

Mejora la capacidad cardiovascular.

Aumenta velocidad, potencia y agilidad.

Entrenamientos dinámicos: jamás repites la misma rutina.

Comunidad motivadora (clave para no abandonar).

¿Para quién es?

Mujeres con condición física avanzada que buscan rendimiento, disciplina y un entrenamiento completo.

¿Dónde?

En México hay muchos gimnasios en donde se puede practicar, es un deporte con bastante apoyo e impulso, asi que solo es cuestión de que agendes una clase de prueba en donde te quede mas carca.

Woman throws weight ball Hello Lovely/Getty Images

2. Lagree: alta intensidad + cero impacto (el secreto del “shake” que esculpe tu cuerpo)

El método Lagree es el entrenamiento de resistencia que las mujeres top están adoptando. Es alta intensidad, bajo impacto, diseñado para trabajar profundamente fuerza, control y estabilidad sin castigar tus articulaciones.

¿Por qué es diferente a Pilates?



Lagree es más intenso, más rápido y quema más calorías.

Combina fuerza + resistencia + cardio en una sola sesión.

en una sola sesión. Activa músculos que ningún otro método toca, gracias al Megaformer.

El famoso “shake” indica que tu core está trabajando a su máximo nivel.

Beneficios clave del método Lagree



Tonifica profundo (especialmente abdomen, glúteos y piernas).

Mejora resistencia muscular sin impacto.

Define sin inflamar ni lastimar.

Resultados visibles en pocas semanas.

45 minutos = entrenamiento completo de cuerpo y mente.

Un referente en México: Soulcore

Soulcore fue el primer estudio en traer Lagree a México (desde 2015) y es líder nacional en fitness consciente.

Ventajas del estudio:



Clases de 45 min basadas en técnica, control y precisión.

Entrenadores certificados (únicos con certificación oficial Lagree Nivel 2 en México).

Ambiente boutique, técnico y con enfoque en conexión mente–cuerpo.

Comunidad sólida que impulsa resultados reales.

Hay varias sedes recomendadas en CDMX, puedes buscar la que te quede más cerca (Altavista, Bosques, Polanco).

Si buscas un entrenamiento profundo, estilizador y de alta resistencia, Lagree en Soulcore es una gran elección.

3. HYROX o Endurance HIIT: resistencia extrema de cuerpo completo

HYROX y los formatos de Endurance HIIT son la nueva tendencia global para mujeres que buscan fuerza + cardio de larga duración. Es un entrenamiento híbrido que combina correr con estaciones de fuerza funcional.

Fortalezas del HYROX/Endurance HIIT:



Aumenta resistencia aeróbica y anaeróbica.

Retos medibles (distancias, cargas y tiempos).

Perfecto para quienes quieren competir o mejorar marca personal.

Mejora fuerza, estabilidad, agilidad y capacidad mental.

¿Para quién es?

Mujeres con entrenamiento previo que disfrutan desafíos prolongados tipo “race day”.

. pixdeluxe/Getty Images

CONCLUSIÓN

Si eres una mujer de alto rendimiento, estos tres entrenamientos son tu trifecta:



CrossFit para potencia y fuerza total. Lagree (Soulcore) para fuerza profunda, control absoluto y transformación estética sin impacto. HYROX/Endurance HIIT para resistencia extrema y condición física de atleta.

Tres estilos. Tres niveles. Un solo resultado: un cuerpo que resiste, se transforma y rinde al máximo.

