Los mejores postres navideños para disfrutar la temporada sin subir de peso

Diciembre y su amplia gastronomía están por llegar a nuestros hogares, prepárate para disfrutar sin culpa…

Sabemos que te has estado esforzando todo el año para alcanzar tus metas fitness de 2024 y que a veces es difícil mantenerse disciplinada sobre todo cuando llega la última recta del año con sus deliciosos postres y platillos que te harán tambalear un poco de tu objetivo.

Lo primero que queremos decirte es que nunca te prives de un antojo, eso no va a definir tu desempeño en el gym y vaya que mereces permitirte un pequeño desliz sin preocuparte por las calorías, sin embargo, si quieres llevártela tranquila y cruzar invicta la meta, hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti algunas sugerencias de postres navideños saludables y bajos en calorías para no perder el espíritu navideño y no descuidar tu figura.

Postres navideños saludables para cuidar tu figura durante la temporada

Estas son algunas recomendaciones de postres navideños bajos en calorías para no perder la figura en Navidad.

Frutas secas

Además de ser características de esta temporada, las frutas secas son deliciosas, bajas en calorías y son antioxidantes naturales libres de azúcares añadidos. Algunas presentaciones también incluyen semillas como nueces de la India y pistachos, ideales fuentes de energía para mejorar tu desempeño en el gimnasio.

Frutas secas y semillas Pexels

Manzanas asadas

Asar manzanas con canela es una forma deliciosa y saludable de endulzar el paladar. Esta opción es baja en calorías y rica en fibra. La canela le dará un toque especial muy ad hoc a la temporada.

Queso fresco con miel o mermelada

El queso fresco es una excelente fuente de proteínas y calcio. Puedes acompañarlo con miel o mermelada natural para un toque dulce. Si decides untar la deliciosa mezcla de queso con mermelada o miel sobre algún pan, asegúrate de que sea pan de centeno y no contenga gluten o harina de trigo.

Queso fresco con mermelada natural o miel Pexels

Bombones saludables

Puedes preparar bombones saludables utilizando ingredientes como frutos secos, semillas y chocolate negro. Algunas opciones son los bombones de dos ingredientes o los bombones helados de queso y frambuesa.