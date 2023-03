Los bras & leggings deportivos perfectos para tu workout, ¡los vas a amar!

Sabemos que hacer ejercicio brinda numerosos beneficios a la salud. Ejercitarse ayuda a mantener los huesos, músculos y articulaciones sanas, controla el peso, reduce el riesgo de sufrir algún mal cardiaco y regula la presión, el dolor crónico y temas relacionados con enfermedades como artritis; reduce el riesgo de padecer diabetes, mejora el sueño, disminuye los síntomas de la menopausia e incluso contribuye a la salud mental y emocional.

Hace unos días, se dieron a conocer los resultados del estudio más importante, hecho a la fecha, con relación al ejercicio como “medicina” para la depresión severa, y este demostró que activarse tan efectivo como los medicamentos estándar y la psicoterapia, y en algunos casos, incluso mejor que estos.

Y es por eso, que ejercitarnos es una de las mejores cosas en las que podemos dedicar nuestro tiempo, y al hacerlo nos estamos cuidando a nosotras mismas.

Así que si vas a empezar con este reto o es una actividad que ya practicas, qué mejor que hacerlo con un outfit que sea lo suficientemente cómodo y transpirable para ti, con las mejores tecnologías en telas e innovaciones que te ayuden a dar lo mejor de ti, que se ajuste a tu cuerpo y que te permita olvidarte de todo para que únicamente te concentres en alcanzar tus objetivos y en convertirte en la deportista que quieres.

Este es el Under Armour Smartform Evolution Bra , creado con tejido con tecnología SmartForm que se adapta a tu cuerpo durante cualquier movimiento, tiene costuras reforzadas y es mucho más suave y transpirable.



A la vanguardia tecnológica

Under Armour es una marca que busca hacer mejor a todos sus atletas, deportistas y personas que se ejercitan a cualquier nivel: profesional o principiante. Consciente de todo lo que implica, siempre busca estar a la vanguardia con las tecnologías más innovadoras y su nueva colección de Bras & Leggings es una muestra de ello.

El Under Armour Seamless Bra está hecho de tejido suave con ventilación ubicada en los lugares estratégicos de sudoración; absorbe el sudor y se seca rápidamente.

Elegante, funcional y cómoda

Nosotras probamos su última colección y tienes que saber que tiene increíbles ventajas, por ejemplo, su capacidad de sincronizarse con tu cuerpo: no lastima, no se mueve nada de su lugar y no aprieta. No importa la actividad física que realices, la nueva colección de Bras & Leggings de Under Armour se ajusta a tu cuerpo para que te sentirás cómoda realizando cualquier actividad física.

Olvídate de estar arreglándote la ropa a la mitad del entrenamiento, porque el soporte de alta compresión de cada prenda permite que todo, sí, así como lees, que todo se quede en su lugar. De esta manera, puedes sentir mayor confianza y, con ello, enfocarte únicamente en lograr tus objetivos.

El Under Armour Smartform Evolution Bra tiene copas adaptables, cintas ajustables y almohadillas suaves para brindar soporte sin perder forma ni agregar volumen. Es transpirable y se seca muy rápido.

Otra de sus características es la ligereza y elasticidad de cada prenda, la cual permite que éstas se sequen de manera ultra rápida, permitiéndote estar cómoda después de dar lo mejor de ti. Cada una está fabricada con telas suaves, pensadas para entrenamientos intensos.

Ahora ya lo sabes, cuando pienses en ropa deportiva que te ayude a alcanzar tus metas, piensa en Under Armour.

¡Sigamos activándonos!