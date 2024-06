Esta es la sentadilla más eficaz para lograr el trasero de tus sueños

Esta es la sentadilla más eficaz para ver crecer tu trasero rápidamente, recuerda que el descanso y la alimentación también están fuertemente involucrados en su crecimiento

Seamos honestas, además de bajar de peso, uno de los principales objetivos de las mujeres en el gym es lograr el trasero de sus sueños y aunque todos los tipos de sentadillas tienen impacto a diferentes escalas según la técnica y el peso agregado, esta sentadilla es infalible para alcanzar más rápido esa meta.

Recuerda que asistir de forma regular al gym no es suficiente si quieres ver resultados a mediano plazo, el descanso, la alimentación y la hidratación son parte elemental del proceso, así que no dejes de poner atención a esos otros factores que te beneficiarán más rápidamente.

Sentadilla africana, la más eficaz para lograr el trasero de tus sueños

Cabe resaltar que cualquier tipo de sentadilla tendrá un efecto poderoso sobre tus glúteos y piernas, pero hay unas más eficaces que otras, por ejemplo, la sentadilla búlgara también es una gran aliada para enforcar el trabajo en los glúteos y las piernas, mientras que la sentadilla sumo prioriza la eliminación de los molestos gorditos que se forman en la zona de las ingles y la sentadilla tradicional prioriza la estabilidad de la espalda para alcanzar una técnica impecable.

Bueno, si ya dominas todos los tipos de sentadilla, pero aún no has puesto en práctica esta, es momento de que des un salto al siguiente nivel: se trata de la sentadilla africana que no sólo impactará en el volumen de tu trasero, también te ayudará a trabajar la coordinación y la estabilidad.

Además de eficaz, la sentadilla africana es súper divertida Getty images

Para realizar correctamente la sentadilla africana es necesario que coloques tus pies a la altura de los hombros y flexiones ligeramente las rodillas hasta alcanzar una altura media, no debes estar completamente de cuclillas.

Si quieres subir la intensidad, utiliza un step de estatura pequeña para evitar lesiones en cadera, espalda y rodillas.

No es necesario que hagas este ejercicio todos los días, basta con hacerlo durante 5 minutos en tu rutina de tren inferior una vez por semana, recuerda que por tratarse de un ejercicio de intensidad media debes dejar descansar a tus músculos para su recuperación y que suceda la magia: el trasero que siempre soñaste gracias a la sentadilla africana.