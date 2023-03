5 Errores que te llevan a sentirte estancado con tu rutina de ejercicio

Quizá pienses que estás haciendo la rutina de ejercicio ideal para tu cuerpo, pero probablemente estas cayendo en algunos errores súper comunes...

Cuando tomamos la decisión de llevar un estilo de vida saludable, es muy común llegar a un punto en donde nos sentimos “estancados” con nuestra rutina de ejercicio, y créanme cuando les digo que la gran mayoría hemos pasado por ahí. Llega un momento en donde dejamos de ver resultados, sentimos que no avanzamos, la motivación se pierde y queremos tirar la toalla. Lo que no sabemos es que esto sucede por errores pequeños que cometemos sin darnos cuenta en nuestro día a día, y que podemos solucionar muy fácil. Aquí les va la lista con los 5 errores más comunes que hacen que esto suceda y unos cuantos tips para solucionarlo.

Errores que te llevan a sentirte estancado con tu rutina de ejercicio

No descansar bien

Caemos en el error de creer que entre más tiempo entrenamos más resultados vamos a ver, y la realidad es que si no tenemos un descanso adecuado esos resultados no van a llegar. El cuerpo necesita recuperarse para poder rendir bien, para poder recuperar los músculos y así mismo poder ver un progreso. Por eso es importante que no te saltes tus estiramientos después de cada rutina, que duermas entre 7 y 8 horas, que te tomes el día de descanso que tu cuerpo pida. Nosotros funcionamos como un carro, si lo ponemos a andar sin descanso va a llegar un punto e que se quede sin gasolina, se funda el motor y se le comiencen a dañar algunas piezas; eso mismo pasa con nosotros.

Comer alimentos “FIT” en exceso

Este error en particular fue uno de los que más cometí durante mi proceso, pensaba que porque ciertos productos eran “fit” los podía comer todo el tiempo, luego entendí dos cosas claves: la primera, que todo en exceso es malo y la segunda, que no todo lo que es “fit” es saludable. Muchas veces estos tipos de productos con tal de tener 0 azúcar, 0 calorías, 0 grasas, etc., incluyen diferentes químicos que no le hacen bien a nuestro cuerpo, por eso es importante aprender a leer las tablas nutricionales y entender realmente que es y que no es saludable.

No planificar bien

Que levante la mano la persona que alguna vez fue al gimnasio y no sabia qué hacer; estoy segura que todos hemos pasado por ahí. Muchas veces improvisamos las rutinas, los entrenamientos y los ejercicios por no tener un plan de entrenamiento. Esa falta de planificación es un error muy común que puede causar que no avancemos y que no veamos resultados, ya que no estamos siguiendo un plan para lograr un objetivo. Para esto te puedes apoyar en herramientas digitales, existen diferentes paginas en donde puedes encontrar rutinas para hacer cada día de la semana. Un tip clave para esto, es que antes de empezar la semana ya tengas planificada la rutina que harás cada día.

Hacer siempre las mismas rutinas

Esto también puede ocurrir por la falta de planificación, no caigan en el error de hacer todos los días la misma rutina y los mismos ejercicios, ya que el cuerpo se va a adaptar y no va a avanzar, por ende, no van a ver ningún resultado, es importante implementar diferentes ejercicios, trabajar las diferentes partes del cuerpo, mejorar técnicas, irnos retando poco a poco. Esa es la manera correcta para avanzar.

Querer resultados rápidos

Recuerden esta frase siempre “lo que fácil llega, fácil se va”, cuando tomen la decisión de empezar este proceso, no lo hagan esperando resultados drásticos en un mes, porque eso no va a pasar, disfruten el proceso, no se desesperen, tengan paciencia, pónganse metas a corto plazo, por ejemplo, ir tres días de la semana al gimnasio o hacer 20 minutos de cardio tres días a la semana, de esa manera no solo van a ver los resultados que esperan, también van a ver que esos resultados llegan para quedarse, porque lo han trabajado con disciplina.

Por ultimo, quiero que recuerden que pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios, apliquen estos consejos y se van a dar cuenta que no solo van a mejorar, sino que, además, se lo van a disfrutar, al final, ese siempre será el principal objetivo, tener este estilo de vida por gusto y no por obligación. Issa Vasquez @issavasquez_