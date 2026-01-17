Cómo encontrar motivación para ir a correr cuando no tienes ganas

1. No esperes a “sentirte motivada”

Los corredores más constantes no lo están todos los días. La clave es empezar sin pensarlo tanto. Solo prométete correr 10 minutos: cuando estés ahí, tu cuerpo hará el resto.

🎧 2. Crea una playlist que te prenda

La música activa el sistema dopaminérgico del cerebro, lo que mejora el estado de ánimo y la resistencia. Haz tu lista con canciones que te hagan sentir poderosa y ¡sal a conquistar la pista!

🗓️ 3. Planea tu carrera como una cita contigo misma

Agéndala. Escríbela en tu calendario. Trátala como un compromiso tan importante como una reunión. Te estás regalando salud, claridad mental y un momento contigo.

👟 4. Cambia el enfoque: no corras por castigo, corre por libertad

Correr no tiene que ver con quemar calorías, sino con soltar estrés, liberar la mente y reconectarte contigo. Hazlo para sentirte más ligera emocionalmente, no solo físicamente.

5. Visualiza la recompensa mental

Imagina cómo te sentirás después: la respiración tranquila, la satisfacción del logro, la mente despejada. La motivación real no está en empezar, sino en recordar por qué lo haces.

Reflexión final

No tienes que correr rápido, ni lejos, ni todos los días. Solo tienes que empezar. Y cada paso —por pequeño que parezca— es una forma de recordarte que aún puedes moverte, avanzar y creer en ti.

“Corre no para huir del mundo, sino para encontrarte contigo misma.”