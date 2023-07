Hacer sentadillas tiene más beneficios de los que imaginas, te contamos más sobre este ejercicio que debes incluir en tu rutina

Con el mundo del fitness en constante evolución, encontrar un ejercicio que realmente produzca resultados transformadores puede ser una tarea desafiante. Sin embargo, hacer sentadillas se destaca como un ejercicio poderoso que brinda una multitud de beneficios tanto para la mente como para el cuerpo. La incorporación de sentadillas en su rutina puede conducir a ganancias de fuerza notables, una mejor postura, una mayor flexibilidad y capacidad de recuperación mental.

La ciencia detrás de las sentadillas es porque es un ejercicio compuesto que involucra varios grupos musculares al mismo tiempo, lo que los hace altamente eficientes para desarrollar fuerza y masa muscular. Cuando se realizan correctamente, se enfocan en los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos y los músculos centrales, proporcionando un entrenamiento completo para la parte inferior del cuerpo. Además, las sentadillas estimulan la liberación de la hormona del crecimiento, que promueve el crecimiento muscular y ayuda a quemar grasa, una combinación ganadora para aquellos que buscan un físico esbelto, tonificado, pero sobre todo puede contribuir a una vida más resistente dentro y fuera de la cama.

Por: @soyfitnerd

Cómo desbloquear los beneficios de hacer sentadillas

En las rutinas de fitness, las tendencias van y vienen, pero una técnica ha conquistado el mundo del fitness son: las sentadillas. Lejos de ser una moda pasajera, las sentadillas han demostrado ser un ejercicio atemporal que ofrece resultados notables. Si bien los beneficios de las sentadillas en lo físico y la salud en general son bien conocidos, es hora de revelar el reino menos conocido de su impacto en tu bienestar. Más allá de las mejillas sonrojadas por una serie extenuante, las sentadillas ofrecen numerosas ventajas para mejorar el rendimiento, promover la confianza y fortalecer los grupos musculares clave necesarios para una experiencia íntima desde esculpir glúteos increíbles hasta fortalecer toda la parte inferior del cuerpo, las sentadillas son el arma secreta que todos hemos estado esperando. En este artículo te diré 3 facts behind the squat y por qué las sentadillas merecen un lugar en tu régimen de ejercicios y cómo desbloquear sus increíbles beneficios.

Aumento de la confianza y la imagen corporal

Las sentadillas no sólo esculpen y fortalecen la parte inferior del cuerpo, sino que también desempeñan un papel importante en la mejora de la imagen corporal y el fomento de la confianza en uno mismo. A medida que observe mejoras en el tono muscular y la definición de las piernas, los glúteos y el core, sentirá una sensación de orgullo y empoderamiento. Esta apariencia física mejorada, junto con la fortaleza mental que proviene de lograr objetivos de acondicionamiento físico, puede aumentar significativamente los niveles de confianza en sus relaciones (y si…en todas las relaciones). Una mayor confianza abre las puertas a la exploración.

Bienestar

Los beneficios de las sentadillas se extienden más allá del ámbito físico y profundizan en la mente y el bienestar emocional. Participar en ejercicios regulares de sentadillas estimula la liberación de endorfinas, las sustancias químicas del cerebro para “sentirse bien”. Estas endorfinas mejoran el estado de ánimo, reducen el estrés y crean una mayor sensación de bienestar.

Mejora de la resistencia (sí…por dentro y por fuera… más adentro que afuera):

Las sentadillas, al ser un ejercicio compuesto que involucra múltiples grupos musculares, contribuyen significativamente a la aptitud cardiovascular y la resistencia muscular. Al incorporar sentadillas en tu rutina de ejercicios, puede aumentar tu resistencia.

Impulso metabólico y quema de calorías

Las sentadillas son un ejercicio compuesto, lo que significa conduce a un mayor gasto de energía, eleva el ritmo cardíaco y enciende el metabolismo. Por lo tanto, incorporar sentadillas en tu rutina de ejercicios puede ayudarte a quemar calorías y grasas de manera eficiente. Además, debido a la naturaleza intensa de las sentadillas, estimulan la producción natural de la hormona del crecimiento del cuerpo, que ayuda en la recuperación y el desarrollo muscular.

Hacer sentadillas con o sin rutina de entrenamiento, es una práctica física que está llena de beneficios… Después de todo la vida dentro y fuera de la cama tiene altos y bajos, pero nosotr@s los deportistas les llamamos squats.

Be a badass with a good one !