Antes de One Direction, Take That era LA boyband británica

Si escuchas el nombre de Robbie Williams, seguro piensas en el éxito mundial que ha sido, o tal vez ese icónico video musical que marcó la infancia/adolescencia de varios. Pero lo que muchos no saben, es que antes de ser la superestrella que es, fue parte de una boyband, y no cualquiera, del fenómeno británico Take That.

Formada en 1990 en Manchester, el grupo original estaba compuesto por Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange y Robbie Williams. Desde entonces, han vivido separaciones, reencuentros y cambios en su alineación, pero su impacto en la música pop sigue intacto.

En los años 90, Take That se convirtió en un referente del pop británico con éxitos como Back for Good y Relight My Fire. Sin duda fueron LA boyband por años, pero en 1996, Robbie Williams decidió abandonar la banda para lanzarse como solista, lo que marcó el inicio de una etapa difícil. Un año después, el grupo anunció su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto.

Pero no todo son malas noticias, ya que en 2005 sorprendieron al mundo con un muy esperado reencuentro. Aunque Robbie no se unió, los cuatro miembros restantes volvieron con nueva música y álbumes que reafirmaron su lugar en la industria, destacando canciones como Patience y Shine.

Fue hasta 2010, que Robbie Williams se unió temporalmente a la banda para darnos el álbum Progress, el cual evidentemente se convirtió en un éxito rotundo. Tristemente en 2014, Jason Orange también anuncia que su tiempo con Take That llegó a su fin, dejando a la banda solo con tres integrantes: Barlow, Owen y Donald.

A pesar de los cambios, la banda siguió adelante y en 2023 lanzaron su noveno álbum, This Life, acompañado por la gira This Life on Tour en 2024.

Ahora bien, dentro y fuera de la banda, cada integrante ha brillado a su manera. Gary Barlow continúa liderando Take That y explorando proyectos en solitario, Mark Owen ha lanzado varios álbumes individuales, y Howard Donald ha incursionado como DJ. Jason Orange, prefirió un camino fuera de los reflectores después de su salida de la banda.

En cuanto a Robbie Williams, sabemos que su carrera como solista ha sido una de las más exitosas en la industria musical, pero un dato curioso que puede que no conocieras es que un simple guiño durante su audición para Take That, cuando tenía solo 16 años, fue clave para que lo eligieran. Además, acaba de darnos un vistazo nuevo a su vida con Better Man, su película autobiográfica que repasa su trayectoria y su paso por la banda.