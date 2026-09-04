Cuando estamos en una relación sentimental, es común preguntarnos si nuestra pareja experimenta deseo o atracción por otras mujeres. Se trata de una pregunta en particular que probablemente muchas nos hemos hecho alguna vez, pues surge de forma natural aunque no nos encontremos en un vínculo posesivo.

¿Deja de mirar? ¿Deja de sentir deseo? ¿Su cerebro automáticamente dice “no gracias, tengo novia”? O, peor todavía, ¿significa que algo va mal en la relación si otra mujer le parece guapa? La psicología tiene una respuesta mucho más interesante que un simple sí o no.

¿Un hombre enamorado realmente pierde el interés en otras mujeres? Esto dice la psicología

Primero lo primero: estar enamorado no significa necesariamente dejar de notar a otras personas atractivas. Sentir atracción física por alguien más cuando tienes pareja es más común de lo que crees, y no le sucede únicamente a los hombres. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es lo que haces con esa atracción y cuánta importancia mental le das. Es decir, el compromiso de una relación va más allá de si otra persona te parece o no atractiva, sino de las acciones que se llevan a cabo para que una conexión emocional funcione.

En otras palabras: puede seguir existiendo la capacidad de reconocer que alguien es atractivo, pero eso no significa que exista el mismo interés por iniciar algo con esa persona. La atracción física es inevitable, lo que no es inevitable es lo que se hace con ella.

El enamoramiento influye en sus acciones

Sí, es posible que un hombre esté tan enamorado de ti que no le interese darle protagonismo a otras mujeres. También es posible que siga considerando atractiva a otra persona, pero su cerebro no necesariamente convierte ese reconocimiento en una búsqueda activa. Su atención hacia otras mujeres se vuelve carente y superficial, pero eso no quiere decir que “no voltee a ver a nadie” o que “nadie le atraiga”.

Cuando un hombre está enamorado elige no darle atención a otras mujeres ni perseguirlas, pero no necesariamente deja de mirarlas o considerarlas atractivas. Porque una persona puede reconocer ante sí misma que alguien más le gusta, pero también elegir ser fiel debido a que está enamorada.

La fidelidad de un hombre tiene mucho más que ver con sus decisiones que con la capacidad de sentir atracción.