¿Por qué siempre tienes pretendientes? La psicología revela qué te hace tan atractiva

Algunas personas tienen una facilidad natural para despertar interés romántico, incluso cuando no buscan pareja pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno: la belleza, la suerte o ciertos rasgos de personalidad que las hacen especialmente atractivas?

La psicología sugiere que la respuesta puede estar en una combinación de rasgos de personalidad, lenguaje corporal y la manera en que nos relacionamos con los demás, lo que hace que llames especialmente la atención sin la necesidad de esforzarte por conseguirlo.

Sin embargo, el que tengas varios pretendientes, no significa que seas la persona más llamativa del lugar, pues la atracción se construye a partir de factores que van más allá de la apariencia, y que involucra tu seguridad, autenticidad, empatía y hasta la forma en cómo te expresas.

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¿Por qué siempre tienes pretendientes? El secreto de tu magnetismo

No se trata de una cuestión de suerte, la psicología señala que algunas mujeres despiertan mayor interés al combinar señales de seguridad, lenguaje corporal, voz y movimiento que se traduce en confianza.

Esa confianza en sí mismas, junto con la forma en que proyectan su personalidad y bienestar, puede convertirlas en auténticas “mujeres imán”, que logran despertar el interés romántico sin siquiera proponérselo.

Los rasgos de personalidad que te hacen una mujer magnética y atractiva

Aunque no estás buscando llamar la atención ni coqueteando activamente, los pretendientes parecen aparecer de la nada, incluso varios en una misma semana, y esto se debe a que has desarrollado estas características:

¿Por qué siempre tienes pretendientes? El secreto de tu magnetismo Getty Images

Transmites seguridad

La seguridad en ti misma puede hacerte más atractiva, ya que transmite independencia, claridad y estabilidad emocional, y cuando no buscas constantemente la aprobación de los demás, puedes despertar aún más interés.

No buscas la aprobación del sexo masculino

Tú sabes lo que vales y lo que mereces y por eso no andas mendigando la atención de nadie, cuando un chico comienza con sus juegos y a comportarse de una forma que no va contigo, no dudas en poner límites e incluso alejarte. Te buscan porque impones, no porque seas fácil de manipular.

Pones nerviosos a tus pretendientes

Tu presencia y seguridad pueden poner nerviosos hasta a quienes suelen mostrarse muy seguros, haciendo que se traben, rían o duden al intentar acercarse. ¿Has notado que les tiemblan la voz cuando intentan hablar contigo?

No buscas encajar

A diferencia de otras chicas que buscan agradar al sexo opuesto, tú no temes mostrarte tal y cómo eres, tu autenticidad es tu principal fortaleza y eso es justo lo que tanto le atrae a los chicos, que no temas ser tú misma.

Estás enfocada en ti

Tener una vida propia, con amistades, hobbies y proyectos, te hace más atractiva al demostrar que no necesitas una pareja para sentirte plena. Esa independencia puede despertar interés y hacer que estar contigo se perciba como una elección, no como una necesidad.

Paradójicamente, cuando dejas de esforzarte por resultar atractiva y comienzas a ser más auténtica, es posible que los demás sean precisamente quienes empiecen a fijarse en ti.